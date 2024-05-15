Армия и оружие Генерал-полковник Лапин получил новое назначение. Инсайд URA.RU подтвердился Лапин возглавил Ленинградский военный округ 15 мая 2024 в 17:53 Размер текста - 17 + Александр Лапин возглавил воссозданный Ленинградский военный округ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Экс-глава ЦВО, генерал-полковник, Герой России Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ. Это следует их материалов Кремля. Источники URA.RU ранее уже сообщали, что Лапин получил повышение. Статья по теме Генералы и рядовые раскрыли две главные черты генерала Лапина «Лапин Александр Павлович — командующий войсками Ленинградского военного округа», — говорится на сайте Кремля . До этого в России были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа. О том, что Лапин получит новое назначение до этого говорили источники URA.RU. Они отмечали, что это почетная должность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экс-глава ЦВО, генерал-полковник, Герой России Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ. Это следует их материалов Кремля. Источники URA.RU ранее уже сообщали, что Лапин получил повышение. «Лапин Александр Павлович — командующий войсками Ленинградского военного округа», — говорится на сайте Кремля. До этого в России были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа. О том, что Лапин получит новое назначение до этого говорили источники URA.RU. Они отмечали, что это почетная должность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям