Александр Лапин возглавил воссозданный Ленинградский военный округ
Экс-глава ЦВО, генерал-полковник, Герой России Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ. Это следует их материалов Кремля. Источники URA.RU ранее уже сообщали, что Лапин получил повышение.
«Лапин Александр Павлович — командующий войсками Ленинградского военного округа», — говорится на сайте
О том, что Лапин получит новое назначение до этого говорили источники URA.RU. Они отмечали, что это почетная должность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.