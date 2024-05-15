Генерал-полковник Лапин получил новое назначение. Инсайд URA.RU подтвердился

Лапин возглавил Ленинградский военный округ
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО. Екатеринбург, трибуна, микрофон, военные, лапин александр
Александр Лапин возглавил воссозданный Ленинградский военный округ Фото:

Экс-глава ЦВО, генерал-полковник, Герой России Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ. Это следует их материалов Кремля. Источники URA.RU ранее уже сообщали, что Лапин получил повышение.

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«Лапин Александр Павлович — командующий войсками Ленинградского военного округа», — говорится на сайте Кремля. До этого в России были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа.

О том, что Лапин получит новое назначение до этого говорили источники URA.RU. Они отмечали, что это почетная должность.

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Экс-глава ЦВО, генерал-полковник, Герой России Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ. Это следует их материалов Кремля. Источники URA.RU ранее уже сообщали, что Лапин получил повышение. «Лапин Александр Павлович — командующий войсками Ленинградского военного округа», — говорится на сайте Кремля. До этого в России были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа. О том, что Лапин получит новое назначение до этого говорили источники URA.RU. Они отмечали, что это почетная должность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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