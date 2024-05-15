15 мая 2024

Челябинцы самой интересной для работы посчитали сферу строительства

«Авито»: челябинцы определились с признаками лучшей для себя работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы посчитали сферу строительства самой интересной для работы Фото:

Жители Челябинска наиболее привлекательной для работы считают строительную отрасль. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», на втором месте оказалась профессия разработчика.

«Среди челябинцев работа в строительстве и недвижимости занимает первое место по интересу. Отрасль в ходе проведенного опроса выбрали 17% горожан. Работу в IT, интернете и телекоме посчитали интересной 16% опрошенных », — отметили в «Авито Работа».

В тройку лидеров также вошли туризм и гостинично-ресторанный бизнес, набравшие 15% голосов. Рассуждая о факторах привлекательности рабочего места, 42% челябинцев отметило важность дружелюбного коллектива и возможность для профессионального развития. Столько же человек назвали ценностью взаимодействие с профессионалами. Признаками интересной работы стали решение разнообразных задач, возможность пробовать себя в чем-то новом и возможность применять креативные подходы. Для трети важным является возможность путешествовать и применять прогрессивные технологии.

Аналитики поинтересовались у респондентов, считают ли нынешнюю работу интересной. Как выяснилось, большинство считает. Среди опрошенных так ответило 57% горожан, оценив рабочее место на 8—10 баллов по десятибалльной шкале.

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Жители Челябинска наиболее привлекательной для работы считают строительную отрасль. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», на втором месте оказалась профессия разработчика. «Среди челябинцев работа в строительстве и недвижимости занимает первое место по интересу. Отрасль в ходе проведенного опроса выбрали 17% горожан. Работу в IT, интернете и телекоме посчитали интересной 16% опрошенных », — отметили в «Авито Работа». В тройку лидеров также вошли туризм и гостинично-ресторанный бизнес, набравшие 15% голосов. Рассуждая о факторах привлекательности рабочего места, 42% челябинцев отметило важность дружелюбного коллектива и возможность для профессионального развития. Столько же человек назвали ценностью взаимодействие с профессионалами. Признаками интересной работы стали решение разнообразных задач, возможность пробовать себя в чем-то новом и возможность применять креативные подходы. Для трети важным является возможность путешествовать и применять прогрессивные технологии. Аналитики поинтересовались у респондентов, считают ли нынешнюю работу интересной. Как выяснилось, большинство считает. Среди опрошенных так ответило 57% горожан, оценив рабочее место на 8—10 баллов по десятибалльной шкале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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