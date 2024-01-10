10 января 2024

Компания курганского депутата Черняка пытается оспорить иск на 69 млн от бизнесмена из Тюмени

Завод «МобиДик» из Кургана хочет отменить договор аренды с тюменским бизнесменом
© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Новиков. Глава Росавтодора. Курган , черняк александр
Компания депутата Черняка подала встречный иск к бизнесмену, требующему 69 млн рублей Фото:

Завод «МобиДик», принадлежащий депутату Курганской областной думы Александру Черняку, пытаются оспорить иск на 69 миллионов рублей от тюменской предпринимательницы. Информация об этом размещена в картотеке судебных дел.

«ООО „МобиДик“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области со встречным исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Марине Демочкиной о признании договора аренды имущества от 01.01.2018 года недействительным», — говорится в определении арбитража. Бизнесмен из Тюмени требует от завода выплатить задолженность за аренду помещений в размере 29,6 млн и пени на 39,1 млн рублей. Общая сумма исковых заявлений составляет 68,8 млн рублей. Следующее судебное заседание состоится 11 января 2024 года.

URA.RU направлены запросы по теме владельцу предприятия «МобиДик» и предпринимательнице Марине Демочкиной. На момент публикации ответы не поступили.

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Завод «МобиДик», принадлежащий депутату Курганской областной думы Александру Черняку, пытаются оспорить иск на 69 миллионов рублей от тюменской предпринимательницы. Информация об этом размещена в картотеке судебных дел. «ООО „МобиДик“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области со встречным исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Марине Демочкиной о признании договора аренды имущества от 01.01.2018 года недействительным», — говорится в определении арбитража. Бизнесмен из Тюмени требует от завода выплатить задолженность за аренду помещений в размере 29,6 млн и пени на 39,1 млн рублей. Общая сумма исковых заявлений составляет 68,8 млн рублей. Следующее судебное заседание состоится 11 января 2024 года. URA.RU направлены запросы по теме владельцу предприятия «МобиДик» и предпринимательнице Марине Демочкиной. На момент публикации ответы не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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