Компания курганского депутата Черняка пытается оспорить иск на 69 млн от бизнесмена из Тюмени

Завод «МобиДик», принадлежащий депутату Курганской областной думы Александру Черняку, пытаются оспорить иск на 69 миллионов рублей от тюменской предпринимательницы. Информация об этом размещена в картотеке судебных дел.
«ООО „МобиДик“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области со встречным исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Марине Демочкиной о признании договора аренды имущества от 01.01.2018 года недействительным», — говорится в определении арбитража. Бизнесмен из Тюмени требует от завода выплатить задолженность за аренду помещений в размере 29,6 млн и пени на 39,1 млн рублей. Общая сумма исковых заявлений составляет 68,8 млн рублей. Следующее судебное заседание состоится 11 января 2024 года.
URA.RU направлены запросы по теме владельцу предприятия «МобиДик» и предпринимательнице Марине Демочкиной. На момент публикации ответы не поступили.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.