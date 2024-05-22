Челябинская прокуратура проверит содержание свалки из-за пожаров

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Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, дым, пожар, полигон тбо, свалка, полигон тко, мусорка
Пожары на полигоне для мусора в Сатке происходят не в первый раз Фото:

В Сатке Челябинской области инициирована прокурорская проверка по содержанию свалки из-за произошедших пожаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Саткинской городской прокуратурой по информации, размещенной в интернете, организована проверка исполнения природоохранного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ООО „КомСервис“ по содержанию полигона размещения твердых коммунальных отходов города Сатка», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Жалобы жителей на пожары, которые происходят на полигоне Сатки, появились в середине мая. По данным саткинцев, от свалки поднимался дым с едким запахом. Жители обратили внимание на регулярность таких возгораний.

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В Сатке Челябинской области инициирована прокурорская проверка по содержанию свалки из-за произошедших пожаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Саткинской городской прокуратурой по информации, размещенной в интернете, организована проверка исполнения природоохранного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ООО „КомСервис“ по содержанию полигона размещения твердых коммунальных отходов города Сатка», — уточнили в пресс-службе ведомства. Жалобы жителей на пожары, которые происходят на полигоне Сатки, появились в середине мая. По данным саткинцев, от свалки поднимался дым с едким запахом. Жители обратили внимание на регулярность таких возгораний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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