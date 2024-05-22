Челябинская прокуратура проверит содержание свалки из-за пожаров

В Сатке Челябинской области инициирована прокурорская проверка по содержанию свалки из-за произошедших пожаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Саткинской городской прокуратурой по информации, размещенной в интернете, организована проверка исполнения природоохранного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц ООО „КомСервис“ по содержанию полигона размещения твердых коммунальных отходов города Сатка», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Жалобы жителей на пожары, которые происходят на полигоне Сатки, появились в середине мая. По данным саткинцев, от свалки поднимался дым с едким запахом. Жители обратили внимание на регулярность таких возгораний.
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