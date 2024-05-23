Свердловский борец с коррупцией Дьяков не согласен с арестом

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Мера пресечения Андрею Дьякову. Екатеринбург , дьяков андрей
Андрей Дьяков не признает вину Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

Арестованный по подозрению в коррупции начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков не согласен с мерой пресечения, избранной ему в суде. Об этом он заявил сразу после избрания меры пресечения в суде.

«У меня нет ни двойного гражданства, ни родственников за границей, ни имущества, дети несовершеннолетние. Каким образом могу помешать следствию?» — прокомментировал решение Ленинского суда Дьяков.

Полковнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Ее сумма составляет 200 миллионов рублей. Предположительно, часть денег вместе с бутылкой шампанского Дьякову передал директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, которого полицейский назвал своим товарищем.

Шахмаева так же называют сообщником экс-невестки бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Якобы они вместе со строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») обманули государство на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Сам Дьяков связь с Чернецкой отрицает, заявив, что видел ее один раз в жизни.

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Арестованный по подозрению в коррупции начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков не согласен с мерой пресечения, избранной ему в суде. Об этом он заявил сразу после избрания меры пресечения в суде. «У меня нет ни двойного гражданства, ни родственников за границей, ни имущества, дети несовершеннолетние. Каким образом могу помешать следствию?» — прокомментировал решение Ленинского суда Дьяков. Полковнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Ее сумма составляет 200 миллионов рублей. Предположительно, часть денег вместе с бутылкой шампанского Дьякову передал директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, которого полицейский назвал своим товарищем. Шахмаева так же называют сообщником экс-невестки бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Якобы они вместе со строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») обманули государство на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Сам Дьяков связь с Чернецкой отрицает, заявив, что видел ее один раз в жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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