Свердловский борец с коррупцией Дьяков не согласен с арестом

23 мая 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Андрей Дьяков не признает вину Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков Арестованный по подозрению в коррупции начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков не согласен с мерой пресечения, избранной ему в суде. Об этом он заявил сразу после избрания меры пресечения в суде. «У меня нет ни двойного гражданства, ни родственников за границей, ни имущества, дети несовершеннолетние. Каким образом могу помешать следствию?» — прокомментировал решение Ленинского суда Дьяков. Полковнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Ее сумма составляет 200 миллионов рублей. Предположительно, часть денег вместе с бутылкой шампанского Дьякову передал директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, которого полицейский назвал своим товарищем. Шахмаева так же называют сообщником экс-невестки бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Якобы они вместе со строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») обманули государство на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Сам Дьяков связь с Чернецкой отрицает, заявив, что видел ее один раз в жизни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный по подозрению в коррупции начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков не согласен с мерой пресечения, избранной ему в суде. Об этом он заявил сразу после избрания меры пресечения в суде. «У меня нет ни двойного гражданства, ни родственников за границей, ни имущества, дети несовершеннолетние. Каким образом могу помешать следствию?» — прокомментировал решение Ленинского суда Дьяков. Полковнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки. Ее сумма составляет 200 миллионов рублей. Предположительно, часть денег вместе с бутылкой шампанского Дьякову передал директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, которого полицейский назвал своим товарищем. Шахмаева так же называют сообщником экс-невестки бывшего главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого — Анастасии. Якобы они вместе со строителем Василием Петровым (ООО «Шудья») обманули государство на сумму от 500 миллионов рублей до миллиарда. Сам Дьяков связь с Чернецкой отрицает, заявив, что видел ее один раз в жизни.