25 мая 2024

Посол РФ в США возмутился словами Байдена о Путине

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Джо Байден (на фото) назвал Путина тираном
Джо Байден (на фото) назвал Путина тираном Фото:

Посол России в США Анатолий Антонов осудил высказывания президента штатов Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине. Он назвал их оскорблением для всего российского народа.

«Считаю такое поведение недопустимым для любого ответственного политика, а тем более лидера страны. Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах"», — заявил Антонов.. Его слова приводит ТАСС.

Антонов подчеркнул, что Россия продолжит вести независимую политику, несмотря на критику со стороны Вашингтона. Он утверждает, что выпады Байдена в адрес российского лидера являются не только личным оскорблением Путина, но и оскорблением российского народа, который поддерживает своего президента.

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Посол России в США Анатолий Антонов осудил высказывания президента штатов Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине. Он назвал их оскорблением для всего российского народа. «Считаю такое поведение недопустимым для любого ответственного политика, а тем более лидера страны. Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах"», — заявил Антонов.. Его слова приводит ТАСС. Антонов подчеркнул, что Россия продолжит вести независимую политику, несмотря на критику со стороны Вашингтона. Он утверждает, что выпады Байдена в адрес российского лидера являются не только личным оскорблением Путина, но и оскорблением российского народа, который поддерживает своего президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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