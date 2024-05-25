Посол РФ в США возмутился словами Байдена о Путине

Посол России в США Анатолий Антонов осудил высказывания президента штатов Джо Байдена о президенте РФ Владимире Путине. Он назвал их оскорблением для всего российского народа.
«Считаю такое поведение недопустимым для любого ответственного политика, а тем более лидера страны. Словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах"», — заявил Антонов.. Его слова приводит ТАСС.
Антонов подчеркнул, что Россия продолжит вести независимую политику, несмотря на критику со стороны Вашингтона. Он утверждает, что выпады Байдена в адрес российского лидера являются не только личным оскорблением Путина, но и оскорблением российского народа, который поддерживает своего президента.
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