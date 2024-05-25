25 мая 2024
24 мая 2024

В Челябинске назвали самых высокооплачиваемых врачей

Superjob: врач ультразвуковой диагностики может получать в Челябинске 200 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалистам с солидным опытом на направлению УЗИ готовы платить в клиниках до 200 тысяч Фото:

В Челябинске зарплата врача ультразвуковой диагностики в коммерческих клиниках может достигать 200 тысяч рублей. Это следует из данных сервиса Superjob, который изучил предложения работодателей и ожидания претендентов в мае 2024 года.

«Зарплатный максимум врача ультразвуковой диагностики в коммерческих клиниках в Челябинске достигает 200 тысяч рублей. Такая зарплата предполагает наличие у кандидата стажа работы от пяти лет, знаний современного оборудования для ультразвуковой диагностики, отличное владение методами УЗД, навыков проведения различных обследований», — говорится в исследовании.

Прошедшим обучение по соответствующему профилю и имеющим диплом по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» готовы платить в Челябинске от 55 до 70 тысяч рублей. На 85 тысяч могут расчитывать те, кто уже имеет опыт работы в коммерческой клинике от одного года. До 125 тысяч могут выплачивать специалистам со стажем от трех лет.

Ранее в Челябинске назвали самые востребованные и оплачиваемые специальности. Об этом рассказал замначальника ГУ по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.

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В Челябинске зарплата врача ультразвуковой диагностики в коммерческих клиниках может достигать 200 тысяч рублей. Это следует из данных сервиса Superjob, который изучил предложения работодателей и ожидания претендентов в мае 2024 года. «Зарплатный максимум врача ультразвуковой диагностики в коммерческих клиниках в Челябинске достигает 200 тысяч рублей. Такая зарплата предполагает наличие у кандидата стажа работы от пяти лет, знаний современного оборудования для ультразвуковой диагностики, отличное владение методами УЗД, навыков проведения различных обследований», — говорится в исследовании. Прошедшим обучение по соответствующему профилю и имеющим диплом по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» готовы платить в Челябинске от 55 до 70 тысяч рублей. На 85 тысяч могут расчитывать те, кто уже имеет опыт работы в коммерческой клинике от одного года. До 125 тысяч могут выплачивать специалистам со стажем от трех лет. Ранее в Челябинске назвали самые востребованные и оплачиваемые специальности. Об этом рассказал замначальника ГУ по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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