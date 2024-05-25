В Челябинске назвали самых высокооплачиваемых врачей

Superjob: врач ультразвуковой диагностики может получать в Челябинске 200 тысяч

26 мая 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Специалистам с солидным опытом на направлению УЗИ готовы платить в клиниках до 200 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске зарплата врача ультразвуковой диагностики в коммерческих клиниках может достигать 200 тысяч рублей. Это следует из данных сервиса Superjob, который изучил предложения работодателей и ожидания претендентов в мае 2024 года. «Зарплатный максимум врача ультразвуковой диагностики в коммерческих клиниках в Челябинске достигает 200 тысяч рублей. Такая зарплата предполагает наличие у кандидата стажа работы от пяти лет, знаний современного оборудования для ультразвуковой диагностики, отличное владение методами УЗД, навыков проведения различных обследований», — говорится в исследовании. Прошедшим обучение по соответствующему профилю и имеющим диплом по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» готовы платить в Челябинске от 55 до 70 тысяч рублей. На 85 тысяч могут расчитывать те, кто уже имеет опыт работы в коммерческой клинике от одного года. До 125 тысяч могут выплачивать специалистам со стажем от трех лет. Ранее в Челябинске назвали самые востребованные и оплачиваемые специальности. Об этом рассказал замначальника ГУ по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске зарплата врача ультразвуковой диагностики в коммерческих клиниках может достигать 200 тысяч рублей. Это следует из данных сервиса Superjob, который изучил предложения работодателей и ожидания претендентов в мае 2024 года. «Зарплатный максимум врача ультразвуковой диагностики в коммерческих клиниках в Челябинске достигает 200 тысяч рублей. Такая зарплата предполагает наличие у кандидата стажа работы от пяти лет, знаний современного оборудования для ультразвуковой диагностики, отличное владение методами УЗД, навыков проведения различных обследований», — говорится в исследовании. Прошедшим обучение по соответствующему профилю и имеющим диплом по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биофизика», «Медицинская кибернетика» готовы платить в Челябинске от 55 до 70 тысяч рублей. На 85 тысяч могут расчитывать те, кто уже имеет опыт работы в коммерческой клинике от одного года. До 125 тысяч могут выплачивать специалистам со стажем от трех лет. Ранее в Челябинске назвали самые востребованные и оплачиваемые специальности. Об этом рассказал замначальника ГУ по труду и занятости населения Челябинской области Александр Шегуров.