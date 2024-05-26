Названо число иностранцев, обучающихся в российских вузах

На обучение в российские университеты в 2023/2024 учебном году приехало 29 728 иностранцев, их общее количество составило 355 765 человек. Информация об этом следует из Национального доклада о реализации государственной политики в сфере образования Федеральному собранию.
«В основном иностранных абитуриентов интересовали программы бакалавриата: на них в 2023/24 учебном году поступило 12 028 человек, следует из доклада. На программы специалитета — 3705, магистратуры — 8295. В аспирантуру, ординатуру, ассистентуру-стажировку, интернатуру и адъюнктуру суммарно принято 3910 студентов... Общее количество иностранных студентов, обучающихся в 2023/24 г. в российских вузах, составляет 355 765 человек», — говорится в докладе, который приводит газета «Ведомости».
Всего на данный учебный год правительство России выделило квоту для иностранных студентов в размере 30 000 мест. Наибольший интерес у учащихся из других стран представили специальности сферы здравоохранения, международных отношений, строительства, инженерии и юриспруденции.
Согласно указу президента России Владимира Путина, к 2030 году количество иностранных студентов в стране должно вырасти до 500 000 человек. Помимо этого, ожидается упрощение въезда для родителей и законных представителей студентов-иностранцев.
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