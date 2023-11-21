21 ноября 2023

Родителям иностранных студентов хотят упростить въезд в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие центра предпринимательства в КГУ. Курган , студенты, фахрутдинова гульжан
Ректоры вузов в России хотят увеличить число студентов-иностранцев Фото:

Родителям и законным представителям студентов-иностранцев готовятся упростить въезд в Россию. С такой инициативой выступили ряд депутатов Госдумы и члены ректорского сообщества на заседании экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики при зампреде нижней палаты российского парламента Борисе Чернышове.

«Следует изменить условие, по которому находиться в России вместе с учащимися иностранцами смогут не только их супруги, но и другие законные представители. Особый миграционный режим для иностранных студентов необходимо распространить и на частные вузы», — пишут «Известия», ссылаясь на мнения представителей экспертного сообщества.

По словам ректора университета «Синергия» Артема Васильева, в настоящее время упрощенный режим для студентов-иностранцев применяется только для госорганизаций. Он добавил, что необходимо распространить норму и на частные вузы. Вице-спикер Госдумы Чернышов отметил, что расширение особого миграционного статуса на частные вузы помогло бы увеличить число иностранных студентов в России. Он подчеркнул, что по федеральному проекту «Россия — привлекательная для учебы и работы страна» необходимо выйти на показатель 450 тысяч иностранных студентов к 2030 году, то есть на 100 тысяч больше, чем сейчас.

Чернышов обратил внимание на то, что пребывание студентов-иностранцев в России с родителями, законными представителями сделает их бытовую жизнь комфортной. А это, в свою очередь поможет увеличить приток учащихся в РФ из-за рубежа.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 21 ноября 2023 года о нововведениях для студентов из Таджикистана. Он отметил, что в 2024—2025 годах для них будет увеличена квота на обучение в России.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родителям и законным представителям студентов-иностранцев готовятся упростить въезд в Россию. С такой инициативой выступили ряд депутатов Госдумы и члены ректорского сообщества на заседании экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики при зампреде нижней палаты российского парламента Борисе Чернышове. «Следует изменить условие, по которому находиться в России вместе с учащимися иностранцами смогут не только их супруги, но и другие законные представители. Особый миграционный режим для иностранных студентов необходимо распространить и на частные вузы», — пишут «Известия», ссылаясь на мнения представителей экспертного сообщества. По словам ректора университета «Синергия» Артема Васильева, в настоящее время упрощенный режим для студентов-иностранцев применяется только для госорганизаций. Он добавил, что необходимо распространить норму и на частные вузы. Вице-спикер Госдумы Чернышов отметил, что расширение особого миграционного статуса на частные вузы помогло бы увеличить число иностранных студентов в России. Он подчеркнул, что по федеральному проекту «Россия — привлекательная для учебы и работы страна» необходимо выйти на показатель 450 тысяч иностранных студентов к 2030 году, то есть на 100 тысяч больше, чем сейчас. Чернышов обратил внимание на то, что пребывание студентов-иностранцев в России с родителями, законными представителями сделает их бытовую жизнь комфортной. А это, в свою очередь поможет увеличить приток учащихся в РФ из-за рубежа. Президент РФ Владимир Путин сообщил 21 ноября 2023 года о нововведениях для студентов из Таджикистана. Он отметил, что в 2024—2025 годах для них будет увеличена квота на обучение в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...