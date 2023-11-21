Родителям иностранных студентов хотят упростить въезд в Россию

22 ноября 2023 в 04:03 Размер текста - 17 +

Ректоры вузов в России хотят увеличить число студентов-иностранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родителям и законным представителям студентов-иностранцев готовятся упростить въезд в Россию. С такой инициативой выступили ряд депутатов Госдумы и члены ректорского сообщества на заседании экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики при зампреде нижней палаты российского парламента Борисе Чернышове. «Следует изменить условие, по которому находиться в России вместе с учащимися иностранцами смогут не только их супруги, но и другие законные представители. Особый миграционный режим для иностранных студентов необходимо распространить и на частные вузы», — пишут «Известия», ссылаясь на мнения представителей экспертного сообщества. По словам ректора университета «Синергия» Артема Васильева, в настоящее время упрощенный режим для студентов-иностранцев применяется только для госорганизаций. Он добавил, что необходимо распространить норму и на частные вузы. Вице-спикер Госдумы Чернышов отметил, что расширение особого миграционного статуса на частные вузы помогло бы увеличить число иностранных студентов в России. Он подчеркнул, что по федеральному проекту «Россия — привлекательная для учебы и работы страна» необходимо выйти на показатель 450 тысяч иностранных студентов к 2030 году, то есть на 100 тысяч больше, чем сейчас. Чернышов обратил внимание на то, что пребывание студентов-иностранцев в России с родителями, законными представителями сделает их бытовую жизнь комфортной. А это, в свою очередь поможет увеличить приток учащихся в РФ из-за рубежа. Президент РФ Владимир Путин сообщил 21 ноября 2023 года о нововведениях для студентов из Таджикистана. Он отметил, что в 2024—2025 годах для них будет увеличена квота на обучение в России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родителям и законным представителям студентов-иностранцев готовятся упростить въезд в Россию. С такой инициативой выступили ряд депутатов Госдумы и члены ректорского сообщества на заседании экспертного совета по вопросам образования и молодежной политики при зампреде нижней палаты российского парламента Борисе Чернышове. «Следует изменить условие, по которому находиться в России вместе с учащимися иностранцами смогут не только их супруги, но и другие законные представители. Особый миграционный режим для иностранных студентов необходимо распространить и на частные вузы», — пишут «Известия», ссылаясь на мнения представителей экспертного сообщества. По словам ректора университета «Синергия» Артема Васильева, в настоящее время упрощенный режим для студентов-иностранцев применяется только для госорганизаций. Он добавил, что необходимо распространить норму и на частные вузы. Вице-спикер Госдумы Чернышов отметил, что расширение особого миграционного статуса на частные вузы помогло бы увеличить число иностранных студентов в России. Он подчеркнул, что по федеральному проекту «Россия — привлекательная для учебы и работы страна» необходимо выйти на показатель 450 тысяч иностранных студентов к 2030 году, то есть на 100 тысяч больше, чем сейчас. Чернышов обратил внимание на то, что пребывание студентов-иностранцев в России с родителями, законными представителями сделает их бытовую жизнь комфортной. А это, в свою очередь поможет увеличить приток учащихся в РФ из-за рубежа. Президент РФ Владимир Путин сообщил 21 ноября 2023 года о нововведениях для студентов из Таджикистана. Он отметил, что в 2024—2025 годах для них будет увеличена квота на обучение в России.