Известная телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) рассказала, что годы, проведенные в Москве, были для нее временем свободы и счастья. Воспоминаниями Лазарева поделилась в своем telegram-канале.
Телеведущая рассказала историю, услышанную от своей подруги: «Во времена, когда мы жили счастливо и относительно свободно, ее друзья — художники, архитекторы, журналисты — собирались в маленьком тупике в Венеции, пили вино, закусывали, говорили о прекрасном». Телеведущая подчеркнула, что тогда можно было легко прилететь из Москвы в Венецию на выходные.
Особое место в рассказе занял эпизод с установкой гранитного камня в Венеции. По словам Лазаревой, московские друзья ее подруги изготовили камень с надписью «Тупик Гедонизма» и поместили его в стене венецианского тупика. Примечательно, что этот символ остался на своем месте даже после реставрации района.
Ранее Лазарева заявляла, что граждане, покинувшие Россию, часто сталкиваются с финансовыми трудностями и ведут скромный образ жизни. У большинства людей, которые были вынуждены эмигрировать, отсутствуют дополнительные источники дохода.
*Татьяна Лазарева признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов.
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