Татьяна Лазарева* прониклась ностальгией по Москве

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Телеведущая подчеркнула, что раньше можно было легко прилететь из Москвы в Венецию
Телеведущая подчеркнула, что раньше можно было легко прилететь из Москвы в Венецию Фото:

Известная телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) рассказала, что годы, проведенные в Москве, были для нее временем свободы и счастья. Воспоминаниями Лазарева поделилась в своем telegram-канале.

Телеведущая рассказала историю, услышанную от своей подруги: «Во времена, когда мы жили счастливо и относительно свободно, ее друзья — художники, архитекторы, журналисты — собирались в маленьком тупике в Венеции, пили вино, закусывали, говорили о прекрасном». Телеведущая подчеркнула, что тогда можно было легко прилететь из Москвы в Венецию на выходные.

Особое место в рассказе занял эпизод с установкой гранитного камня в Венеции. По словам Лазаревой, московские друзья ее подруги изготовили камень с надписью «Тупик Гедонизма» и поместили его в стене венецианского тупика. Примечательно, что этот символ остался на своем месте даже после реставрации района.

Ранее Лазарева заявляла, что граждане, покинувшие Россию, часто сталкиваются с финансовыми трудностями и ведут скромный образ жизни. У большинства людей, которые были вынуждены эмигрировать, отсутствуют дополнительные источники дохода.

*Татьяна Лазарева признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов.

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Известная телеведущая Татьяна Лазарева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов) рассказала, что годы, проведенные в Москве, были для нее временем свободы и счастья. Воспоминаниями Лазарева поделилась в своем telegram-канале. Телеведущая рассказала историю, услышанную от своей подруги: «Во времена, когда мы жили счастливо и относительно свободно, ее друзья — художники, архитекторы, журналисты — собирались в маленьком тупике в Венеции, пили вино, закусывали, говорили о прекрасном». Телеведущая подчеркнула, что тогда можно было легко прилететь из Москвы в Венецию на выходные. Особое место в рассказе занял эпизод с установкой гранитного камня в Венеции. По словам Лазаревой, московские друзья ее подруги изготовили камень с надписью «Тупик Гедонизма» и поместили его в стене венецианского тупика. Примечательно, что этот символ остался на своем месте даже после реставрации района. Ранее Лазарева заявляла, что граждане, покинувшие Россию, часто сталкиваются с финансовыми трудностями и ведут скромный образ жизни. У большинства людей, которые были вынуждены эмигрировать, отсутствуют дополнительные источники дохода. *Татьяна Лазарева признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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