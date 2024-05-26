26 мая 2024

Юристы «Макфы» просят разрешить холдингу благотворительные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, киоск, очередь , хлеб, продукты питания, социальная дистанция
Первый хлебокомбинат бесплатно кормил хлебом и кондитерскими учреждениями несколько учреждений Фото:
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Юристы холдинга «Макфа» в Челябинске просят отменить арест активов в части имущества для благотворительности. Как сообщается, компания безвозмездно кормила хлебом детские и религиозные учреждения. Также проводились ремонты в техникуме. Об этом заявила адвокат Людмила Айвар.

«Из-за обеспечительных мер мы не можем оказывать помощь в рамках существующих договоров», — заявила сайту «Правда УрФО» адвокат Людмила Айвар. Она подчеркнула, что компания регулярно поддерживала детские и религиозные учреждения, а также занималась подготовкой специалистов для своего производства.

В рамках благотворительности «Первый хлебокомбинат» предоставлял хлеб и кондитерские изделия социальным учреждениям и религиозным организациям. Среди них Одигитриевский женский монастырь, Богоявленский мужской монастырь, учреждение «Центр „Аистенок“». Также производитель проводил ремонтные работы и оснащал учебно-производственные площадки Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума. В связи с арестом активов возникли сложности с передачей оборудования и приемкой работ.

«Первый хлебокомбинат» является частью агрохолдинга «Макфа», который принадлежал семье бывшего губернатора Михаила Юревича. Компания национализирована, активы арестованы.

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Юристы холдинга «Макфа» в Челябинске просят отменить арест активов в части имущества для благотворительности. Как сообщается, компания безвозмездно кормила хлебом детские и религиозные учреждения. Также проводились ремонты в техникуме. Об этом заявила адвокат Людмила Айвар. «Из-за обеспечительных мер мы не можем оказывать помощь в рамках существующих договоров», — заявила сайту «Правда УрФО» адвокат Людмила Айвар. Она подчеркнула, что компания регулярно поддерживала детские и религиозные учреждения, а также занималась подготовкой специалистов для своего производства. В рамках благотворительности «Первый хлебокомбинат» предоставлял хлеб и кондитерские изделия социальным учреждениям и религиозным организациям. Среди них Одигитриевский женский монастырь, Богоявленский мужской монастырь, учреждение «Центр „Аистенок“». Также производитель проводил ремонтные работы и оснащал учебно-производственные площадки Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума. В связи с арестом активов возникли сложности с передачей оборудования и приемкой работ. «Первый хлебокомбинат» является частью агрохолдинга «Макфа», который принадлежал семье бывшего губернатора Михаила Юревича. Компания национализирована, активы арестованы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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