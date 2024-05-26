Юристы «Макфы» просят разрешить холдингу благотворительные выплаты

27 мая 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

Первый хлебокомбинат бесплатно кормил хлебом и кондитерскими учреждениями несколько учреждений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Юристы холдинга «Макфа» в Челябинске просят отменить арест активов в части имущества для благотворительности. Как сообщается, компания безвозмездно кормила хлебом детские и религиозные учреждения. Также проводились ремонты в техникуме. Об этом заявила адвокат Людмила Айвар. «Из-за обеспечительных мер мы не можем оказывать помощь в рамках существующих договоров», — заявила сайту «Правда УрФО» адвокат Людмила Айвар. Она подчеркнула, что компания регулярно поддерживала детские и религиозные учреждения, а также занималась подготовкой специалистов для своего производства. В рамках благотворительности «Первый хлебокомбинат» предоставлял хлеб и кондитерские изделия социальным учреждениям и религиозным организациям. Среди них Одигитриевский женский монастырь, Богоявленский мужской монастырь, учреждение «Центр „Аистенок“». Также производитель проводил ремонтные работы и оснащал учебно-производственные площадки Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума. В связи с арестом активов возникли сложности с передачей оборудования и приемкой работ. «Первый хлебокомбинат» является частью агрохолдинга «Макфа», который принадлежал семье бывшего губернатора Михаила Юревича. Компания национализирована, активы арестованы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юристы холдинга «Макфа» в Челябинске просят отменить арест активов в части имущества для благотворительности. Как сообщается, компания безвозмездно кормила хлебом детские и религиозные учреждения. Также проводились ремонты в техникуме. Об этом заявила адвокат Людмила Айвар. «Из-за обеспечительных мер мы не можем оказывать помощь в рамках существующих договоров», — заявила сайту «Правда УрФО» адвокат Людмила Айвар. Она подчеркнула, что компания регулярно поддерживала детские и религиозные учреждения, а также занималась подготовкой специалистов для своего производства. В рамках благотворительности «Первый хлебокомбинат» предоставлял хлеб и кондитерские изделия социальным учреждениям и религиозным организациям. Среди них Одигитриевский женский монастырь, Богоявленский мужской монастырь, учреждение «Центр „Аистенок“». Также производитель проводил ремонтные работы и оснащал учебно-производственные площадки Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума. В связи с арестом активов возникли сложности с передачей оборудования и приемкой работ. «Первый хлебокомбинат» является частью агрохолдинга «Макфа», который принадлежал семье бывшего губернатора Михаила Юревича. Компания национализирована, активы арестованы.