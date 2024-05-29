Ряду российских компаний повысят налог на прибыль

IT-компании будут платить налог на прибыль по ставке 5%
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Компании IT-сектора России будут обязаны повысить налог на прибыль
Компании IT-сектора России будут обязаны повысить налог на прибыль Фото:
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Изменение налоговой системы 2024

Компании IT-сектора России в период с 2025 по 2027 год будут обязаны платить налог на прибыль по ставке 5% вместо нынешних 0%. Об этом сообщает Минфин. 

«В законопроекте предлагается на период 2025-2027 годы установить ставку налога на прибыль для организаций IT-сектора в размере 5%, а полученные средства зачислять в федеральный бюджет», — сообщили РИА Новости в министерстве. Там же отметили, что введение нулевой ставки было временной мерой поддержки отрасли. До недавнего времени обсуждалось, каким образом эта льгота может быть продлена после 2024 года.

В настоящее время IT-компании пользуются налоговой льготой, по которой с 2022 по 2024 годы ставка налога на прибыль для них — 0%. Эта льгота предоставляется компаниям, чьи разработки включены в перечень отечественного программного обеспечения и получают основную часть выручки от деятельности, связанной с разработкой IT-решений.

Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина, который вносит поправки в налоговый кодекс страны. Сам проект будет рассмотрен на правительственном заседании 30 мая.

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Компании IT-сектора России в период с 2025 по 2027 год будут обязаны платить налог на прибыль по ставке 5% вместо нынешних 0%. Об этом сообщает Минфин.  «В законопроекте предлагается на период 2025-2027 годы установить ставку налога на прибыль для организаций IT-сектора в размере 5%, а полученные средства зачислять в федеральный бюджет», — сообщили РИА Новости в министерстве. Там же отметили, что введение нулевой ставки было временной мерой поддержки отрасли. До недавнего времени обсуждалось, каким образом эта льгота может быть продлена после 2024 года. В настоящее время IT-компании пользуются налоговой льготой, по которой с 2022 по 2024 годы ставка налога на прибыль для них — 0%. Эта льгота предоставляется компаниям, чьи разработки включены в перечень отечественного программного обеспечения и получают основную часть выручки от деятельности, связанной с разработкой IT-решений. Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина, который вносит поправки в налоговый кодекс страны. Сам проект будет рассмотрен на правительственном заседании 30 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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