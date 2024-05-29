Ряду российских компаний повысят налог на прибыль

Компании IT-сектора России в период с 2025 по 2027 год будут обязаны платить налог на прибыль по ставке 5% вместо нынешних 0%. Об этом сообщает Минфин.
«В законопроекте предлагается на период 2025-2027 годы установить ставку налога на прибыль для организаций IT-сектора в размере 5%, а полученные средства зачислять в федеральный бюджет», — сообщили РИА Новости в министерстве. Там же отметили, что введение нулевой ставки было временной мерой поддержки отрасли. До недавнего времени обсуждалось, каким образом эта льгота может быть продлена после 2024 года.
В настоящее время IT-компании пользуются налоговой льготой, по которой с 2022 по 2024 годы ставка налога на прибыль для них — 0%. Эта льгота предоставляется компаниям, чьи разработки включены в перечень отечественного программного обеспечения и получают основную часть выручки от деятельности, связанной с разработкой IT-решений.
Ранее комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина, который вносит поправки в налоговый кодекс страны. Сам проект будет рассмотрен на правительственном заседании 30 мая.
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