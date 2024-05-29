Правительственная комиссия одобрила законопроект с поправками по налогам

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Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина с поправками в налоговый кодекс. Об этом сообщает telegram-канал правительства.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы», — сообщает правительство в своем telegram-канале. Там также уточняется, что сам проект будет рассмотрен на правительственном заседании 30 мая, в четверг.

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Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина с поправками в налоговый кодекс. Об этом сообщает telegram-канал правительства. «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела и одобрила внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы», — сообщает правительство в своем telegram-канале. Там также уточняется, что сам проект будет рассмотрен на правительственном заседании 30 мая, в четверг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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