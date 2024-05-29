В США раскрыли трагическую для Украины правду о конфликте с РФ

FA: Украина не сможет победить Россию лицом к лицу
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Украина не сможет победить Россию на СВО, заявляет Foreign Affairs
Украина не сможет победить Россию на СВО, заявляет Foreign Affairs Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина, столкнувшись с усталостью западных сторонников и непостоянством их поддержки, не сможет выиграть в СВО. Об этом сообщил американский журнал Foreign Affairs.

«Учитывая усталость западных сторонников и непостоянство их материальной поддержки, такую войну Украина просто не сможет выиграть. Это правда, что идти <...> лицом к лицу с Россией больше не является жизнеспособной стратегией для Украины», — заявлено в материале журнала. Там же отметили, до лета 2023 года существовали надежды на то, что украинские военные могут одержать победу над российской армией, однако преимущества России в материальных и кадровых ресурсах делают эту задачу практически невыполнимой для Украины.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о превосходстве ВС РФ над ВСУ. Российская армия имеет абсолютное преимущество в снарядах, ракетах, тактической авиации и живой силе.

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Украина, столкнувшись с усталостью западных сторонников и непостоянством их поддержки, не сможет выиграть в СВО. Об этом сообщил американский журнал Foreign Affairs. «Учитывая усталость западных сторонников и непостоянство их материальной поддержки, такую войну Украина просто не сможет выиграть. Это правда, что идти <...> лицом к лицу с Россией больше не является жизнеспособной стратегией для Украины», — заявлено в материале журнала. Там же отметили, до лета 2023 года существовали надежды на то, что украинские военные могут одержать победу над российской армией, однако преимущества России в материальных и кадровых ресурсах делают эту задачу практически невыполнимой для Украины. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о превосходстве ВС РФ над ВСУ. Российская армия имеет абсолютное преимущество в снарядах, ракетах, тактической авиации и живой силе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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