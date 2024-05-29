В офисе Зеленского сделали откровенное заявление о ситуации на фронте

Михаил Подоляк: ВС РФ имеют абсолютное преимущество в снарядах и ракетах
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ВС РФ имеют преимущество на фронте, заявил Подоляк
ВС РФ имеют преимущество на фронте, заявил Подоляк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах, тактической авиации и живой силе. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. 

«На данный момент российские войска имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах и т. д.», — заявил Подоляк Bloomberg. Он выразил опасения, что Россия может использовать это преимущество для давления на линию фронта и попытаться продвинуться вперед. 

Ранее сообщалось о том, что российские войска массированно обстреляли ВСУ около населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, атака велась авиабомбами.

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ВС РФ имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах, тактической авиации и живой силе. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.  «На данный момент российские войска имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах и т. д.», — заявил Подоляк Bloomberg. Он выразил опасения, что Россия может использовать это преимущество для давления на линию фронта и попытаться продвинуться вперед.  Ранее сообщалось о том, что российские войска массированно обстреляли ВСУ около населенных пунктов Старомайорское и Урожайное. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, атака велась авиабомбами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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