Ракета «Союз-2.1а» успешно взлетела с Байконура

Ракета «Союз-2.1а» запустилась с Байконура (архивное фото)
Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» совершила успешный запуск с космодрома Байконур. Пуск начался в 12.00 по московскому времени.
Трансляция запуска велась на You-Tube канале госкорпорации «Роскосмос». Ракета успешно запустилась с Байконура.
Ранее «Роскосмос» сообщалось, что ожидается пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» с Байконура. Стыковка грузовика к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции анонсировалась 1 июня.
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