Ракета «Союз-2.1а» успешно взлетела с Байконура

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МКС. Москва. stock, stock, союз ракета
Ракета «Союз-2.1а» запустилась с Байконура (архивное фото) Фото:

Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» совершила успешный запуск с космодрома Байконур. Пуск начался в 12.00 по московскому времени.

Трансляция запуска велась на You-Tube канале госкорпорации «Роскосмос». Ракета успешно запустилась с Байконура.

Ранее «Роскосмос» сообщалось, что ожидается пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» с Байконура. Стыковка грузовика к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции анонсировалась 1 июня.

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Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» совершила успешный запуск с космодрома Байконур. Пуск начался в 12.00 по московскому времени. Трансляция запуска велась на You-Tube канале госкорпорации «Роскосмос». Ракета успешно запустилась с Байконура. Ранее «Роскосмос» сообщалось, что ожидается пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» с Байконура. Стыковка грузовика к модулю «Поиск» российского сегмента Международной космической станции анонсировалась 1 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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