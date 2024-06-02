Глава Минфина высказался о возможности уклонения от прогрессивного НДФЛ

Силуанов считает, что россияне не будут уходить от уплаты прогрессивного налога

02 июня 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

По мнению Антона Силуанова, прогрессивная шкала НДФЛ станет несущественной нагрузкой для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Изменение налоговой системы 2024 Россияне не будут нарушать законодательство ради уклонения от уплаты НДФЛ по обновленной прогрессивной шкале, так как понимают цели налоговых изменений. Такое мнение высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Новость по теме Как изменится налоговая система в России: прогрессивная шкала, помощь семьям и бизнесу «Мы вначале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке всех изменений, [заключается в том, что] наша налоговая система должна быть конкурентоспособной. И говорить о том, что ради этих изменений люди будут нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе и уголовная. Мне кажется, вряд ли», — ответил Силуанов на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что россияне могут начать уходить от налогов с помощью наличных денег и «зарплат в конвертах». Глава Минфина объяснил, как будет рассчитываться повышенный налог. «То есть, если вы получаете не 200 тысяч, а 250, то 200 тысяч будет облагаться по ставке 13%, а к оставшимся 50 тысяч добавятся только два пункта, то есть 15%. В этом плане, мне кажется, это несущественная нагрузка и это не столь значимо», — подчеркнул он. Ранее Минфин внес предложения по изменению налоговой системы. Главным нововведением станет прогрессивная шкала НДФЛ, однако она коснется лишь двух миллионов россиян, тогда как для 97% граждан налог не вырастет. 30 мая предложенные Минфином изменения были утверждены правительством РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне не будут нарушать законодательство ради уклонения от уплаты НДФЛ по обновленной прогрессивной шкале, так как понимают цели налоговых изменений. Такое мнение высказал глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Мы вначале говорили, что один из принципов, который мы закладывали при подготовке всех изменений, [заключается в том, что] наша налоговая система должна быть конкурентоспособной. И говорить о том, что ради этих изменений люди будут нарушать закон, а это, кстати говоря, ответственность существенная, в том числе и уголовная. Мне кажется, вряд ли», — ответил Силуанов на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что россияне могут начать уходить от налогов с помощью наличных денег и «зарплат в конвертах». Глава Минфина объяснил, как будет рассчитываться повышенный налог. «То есть, если вы получаете не 200 тысяч, а 250, то 200 тысяч будет облагаться по ставке 13%, а к оставшимся 50 тысяч добавятся только два пункта, то есть 15%. В этом плане, мне кажется, это несущественная нагрузка и это не столь значимо», — подчеркнул он. Ранее Минфин внес предложения по изменению налоговой системы. Главным нововведением станет прогрессивная шкала НДФЛ, однако она коснется лишь двух миллионов россиян, тогда как для 97% граждан налог не вырастет. 30 мая предложенные Минфином изменения были утверждены правительством РФ.