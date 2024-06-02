02 июня 2024

В полиции рассказали подробности смертельной аварии с автобусом в Перми

ГУ МВД: погибшая в ДТП с автобусом пермячка переходила дорогу на зеленый свет
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобус насмерть сбил пермячку
Автобус насмерть сбил пермячку Фото:

Пенсионерка, погибшая под колесами автобуса, переходила дорогу на зеленый свет светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«По предварительным данным 81-летняя женщина переходила дорогу на зеленый свет. Водитель, поворачивающий на ул. Полины Осипенко, не предоставил пешеходу преимущество и переехал пенсионерку. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», — рассказали в полиции.

По данным министерства здравоохранения Пермского края, женщина скончалась до приезда скорой помощи. Трагедия произошла в 10:56 утра.

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Пенсионерка, погибшая под колесами автобуса, переходила дорогу на зеленый свет светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «По предварительным данным 81-летняя женщина переходила дорогу на зеленый свет. Водитель, поворачивающий на ул. Полины Осипенко, не предоставил пешеходу преимущество и переехал пенсионерку. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», — рассказали в полиции. По данным министерства здравоохранения Пермского края, женщина скончалась до приезда скорой помощи. Трагедия произошла в 10:56 утра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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