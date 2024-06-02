В полиции рассказали подробности смертельной аварии с автобусом в Перми

Автобус насмерть сбил пермячку
Пенсионерка, погибшая под колесами автобуса, переходила дорогу на зеленый свет светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«По предварительным данным 81-летняя женщина переходила дорогу на зеленый свет. Водитель, поворачивающий на ул. Полины Осипенко, не предоставил пешеходу преимущество и переехал пенсионерку. Сейчас проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», — рассказали в полиции.
По данным министерства здравоохранения Пермского края, женщина скончалась до приезда скорой помощи. Трагедия произошла в 10:56 утра.
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