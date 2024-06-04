Мэрия Златоуста проиграла суд с фирмой, обслуживающей газопроводы без лицензии

Мэрия Златоуста (Челябинская область) проиграла суд с компанией «УГС-Финанс», обслуживающей городские газопроводы без лицензии аварийной службы. Контракты были заключены при ушедшем в отставку мэре Максиме Пекарском.
«В удовлетворении исковых требований отказать. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба», — отмечено в решении челябинского арбитража.
Комитет по управлению имуществом Златоуста потребовал от «УГС-Финанс» получить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов. Компания работает без аварийно-диспетчерской службы, на что в 2023 году жаловались жители. При многодневных отсутствиях газа после аварий люди не могли дозвониться до специалистов. Согласно СБИС, в «УГС-Финанс» работал один директор, в настоящий момент — шесть сотрудников. В минстрое региона добились, чтобы ликвидацией аварий на некоторых участках занялось АО «Газпром газораспределение Челябинск».
Как следует из судебного решения, в 2023 году компания трижды обращалась в Ростехнадзор с заявлением, в котором просило о регистрации опасного производственного объекта. Заявитель получал отказы из-за несоблюдения установленных требований. По причине нарушений вопросов промышленной безопасности фирму привлекали к административной ответственности.
«Суд пришел к выводу, что требования может предъявлять не администрация округа, а Роспотребнадзор. В связи с этим соответствующее обращение о принятии мер в Роспотребнадзор будет направлено. Работы по аварийным ремонтам „УГС-Финанс“ проводит, однако процесс оформления необходимых документов организацией затягивается», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Власти добавили, что муниципалитет всеми предусмотренными законодательством способами будет понуждать арендатора исполнять принятые на себя обязательства. Газопровод фирма взяла в аренду в ноябре 2022 года, заключив договор до 2032 года. В июле 2023 года специалисты мэрии писали в «УГС-Финанс» о том, что деятельность фирмы без лицензии может причинить ущерб неопределенному кругу лиц. Поскольку ситуация не изменилась, власти обратились в суд. Отказывая в требованиях, судебная инстанция указала на отсутствие полномочий у мэрии соответствующих полномочий.
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