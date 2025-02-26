Бывший депутат Центрального райсовета Челябинска Роман Никитин устроил скандал в поликлинике городской детской больницы № 8. Об этом URA.RU сообщили в учреждении.
«Никитина вызвал в поликлинику его приятель, представил как своего адвоката. Мужчина сдал в гардероб куртку. Когда забирал ее, увидел, что она повреждена, заявил, что куртку порвали, когда она была в гардеробе, и вызвал полицию. В ответ ему показали видеозапись, на которой видно, что куртка была рваной уже в момент ее сдачи в гардероб», — рассказали в поликлинике.
После этого Никитин попросил прибывший наряд полиции принять заявление о том, что в конференц-зале якобы незаконно находится бильярдный стол. По его мнению, медики на работе вместо выполнения служебных обязанностей играют в бильярд. Никитин сказал, что если его устное заявление не будет принято полицейскими, он подаст жалобу в прокуратуру. По словам сотрудника медучреждения на видео (имеется в распоряжении URA.RU) несколько детей в результате инцидента не смогли попасть на прием к врачу.
Приятель Никитина на звонок корреспондента URA.RU сообщил, что конфликт урегулирован. Никитин на звонок не ответил.
В свою бытность депутатом Никитин приобрел известность скандалиста. В июле 2021 года его не пустили в мэрию, когда он пришел туда в шортах и футболке. После этого он подрался с вахтершей. После этого Никитин заявлял, что женщина напала на него, однако в мэрии посчитали, что он сам устроил дебош.
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