SZ: Байден пошел на уступки ФРГ при строительстве «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден пошел на серьезные уступки Германии в вопросе строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом написали в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на секретные документы.
«Именно при Байдене начинаются изменения. <…> Санкции сняты, а Nord Stream 2 AG (оператор газопровода „Северный поток — 2“. — прим. URA.RU) избегает наказания», —
Ранее сообщалось, что строительство «Северного потока — 2» лоббировали бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и нынешний глава правительства Олаф Шольц. По данным прессы, Меркель активно продвигала интересы российской корпорации «Газпром», передает
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