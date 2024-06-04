SZ: Байден пошел на уступки ФРГ при строительстве «Северного потока-2»

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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден помог ФРГ в строительстве «Северного потока-2», заявили в SZ Фото:

Президент США Джо Байден пошел на серьезные уступки Германии в вопросе строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом написали в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на секретные документы.

«Именно при Байдене начинаются изменения. <…> Санкции сняты, а Nord Stream 2 AG (оператор газопровода „Северный поток — 2“. — прим. URA.RU) избегает наказания», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что строительство «Северного потока — 2» лоббировали бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и нынешний глава правительства Олаф Шольц. По данным прессы, Меркель активно продвигала интересы российской корпорации «Газпром», передает Life.

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Президент США Джо Байден пошел на серьезные уступки Германии в вопросе строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом написали в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на секретные документы. «Именно при Байдене начинаются изменения. <…> Санкции сняты, а Nord Stream 2 AG (оператор газопровода „Северный поток — 2“. — прим. URA.RU) избегает наказания», — говорится в материале. Ранее сообщалось, что строительство «Северного потока — 2» лоббировали бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и нынешний глава правительства Олаф Шольц. По данным прессы, Меркель активно продвигала интересы российской корпорации «Газпром», передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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