В мире Европа SZ: Байден пошел на уступки ФРГ при строительстве «Северного потока-2» 04 июня 2024 в 16:54 Размер текста - 17 + Джо Байден помог ФРГ в строительстве «Северного потока-2», заявили в SZ Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден пошел на серьезные уступки Германии в вопросе строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом написали в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на секретные документы. «Именно при Байдене начинаются изменения. <…> Санкции сняты, а Nord Stream 2 AG (оператор газопровода „Северный поток — 2“. — прим. URA.RU) избегает наказания», — говорится в материале. Ранее сообщалось, что строительство «Северного потока — 2» лоббировали бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и нынешний глава правительства Олаф Шольц. По данным прессы, Меркель активно продвигала интересы российской корпорации «Газпром», передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент США Джо Байден пошел на серьезные уступки Германии в вопросе строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом написали в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на секретные документы. «Именно при Байдене начинаются изменения. <…> Санкции сняты, а Nord Stream 2 AG (оператор газопровода „Северный поток — 2“. — прим. URA.RU) избегает наказания», — говорится в материале. Ранее сообщалось, что строительство «Северного потока — 2» лоббировали бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и нынешний глава правительства Олаф Шольц. По данным прессы, Меркель активно продвигала интересы российской корпорации «Газпром», передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям