Крупнейший покупатель долгов граждан продаст свой бизнес в РФ

Владелец одной из крупнейших коллекторских компаний в России — немецкая EOS Group — планирует продать свой российский бизнес. Иностранные акционеры вели переговоры минимум с четырьмя возможными покупателями, сообщили источники на финансовом рынке.
«В условиях отсутствия компетенций в добровольном взыскании и отсутствия новых инвестиций из-за санкционных ограничений продажа российского актива могла бы выступить логичным решением для владельцев EOS», — рассказал РБК старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, вероятность продажи компании выросла из-за геополитической ситуации.
Уклеин отметил, что EOS в 2021 году была в топ-3 компаний в сфере, однако после она не смогла приобретать портфели у подсанкционного бизнеса. Другие эксперты отметили изданию, что на решение также могло повлиять давление со стороны конкурентов. Сам гендиректор EOS заявил РБК, что сможет прокомментировать информацию, «когда факты появятся».
Минэкономразвития выступило против введения запрета на работу с российскими должниками коллекторским агентствам, банкам и другим компаниям, передает НСН. Такое мнение было озвучено после инициативы Минюста о запрете подобным организациям совершать любые действия для получения просроченных задолженностей.
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