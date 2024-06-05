В челябинском микрорайоне Чурилово временно закроют железнодорожный переезд

В Челябинске в микрорайоне Чурилово 6 и 8 июня на четыре часа будет закрыт железнодорожный переезд 2109 км. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с капитальным ремонтом железнодорожных путей 6 и 8 июня ориентировочно на 4 часа будет закрываться проезд транспорта на переездах 2109 км станции Чурилово. Работники РЖД предварительно выставят информационные стенды, на время закрытия объезд участка будет осуществляться по улице Линейной», — сообщили в пресс-службе.
Работники РЖД предупредят горожан, предварительно выставив информационные стенды. На время закрытия объезд участка будет осуществляться по улице Линейной.
Ранее в Челябинске в поселке Баландино 20 и 21 ноября 2023 года из-за проведения ремонтных работ был закрыт железнодорожный переезд «135 км». В ведомстве отмечали, что проезд автотранспорта экстренных служб во время проведения работ возможен через путепровод «132 км».
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