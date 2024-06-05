Министр обороны ФРГ: только РФ и Украина могут решить, когда начнутся переговоры

Только Россия и Украины могут решить, когда смогут начаться мирные переговоры. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, подчеркнув, что ФРГ — не сторона конфликта.
«Мы не являемся стороной конфликта. Украина и [президент РФ] Владимир Путин решают о том, когда будут переговоры о перемирии или о прекращении огня», — цитирует РИА Новости слова Писториуса во время общения с депутатами бундестага.
Министр подчеркнул, что Германия готова обсуждать перемирие. Но ей придется поддерживать Киев, пока идет конфликт.
Россия неоднократно говорила, что готова к переговорам. Однако Украина ввела законодательный запрет на них. 15 и 16 июня запланирован мирный саммит в Швейцарии. Украина и страны Запада выступали против участия России в конференции.
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