Министр обороны ФРГ: только РФ и Украина могут решить, когда начнутся переговоры

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НАТО. stock, фрг, Борис Писториус, министр обороны,  stock
Писториус заявил, что Германии придется поддерживать Киев до конца конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Только Россия и Украины могут решить, когда смогут начаться мирные переговоры. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, подчеркнув, что ФРГ — не сторона конфликта.

«Мы не являемся стороной конфликта. Украина и [президент РФ] Владимир Путин решают о том, когда будут переговоры о перемирии или о прекращении огня», — цитирует РИА Новости слова Писториуса во время общения с депутатами бундестага.

Министр подчеркнул, что Германия готова обсуждать перемирие. Но ей придется поддерживать Киев, пока идет конфликт.

Россия неоднократно говорила, что готова к переговорам. Однако Украина ввела законодательный запрет на них. 15 и 16 июня запланирован мирный саммит в Швейцарии. Украина и страны Запада выступали против участия России в конференции.

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Только Россия и Украины могут решить, когда смогут начаться мирные переговоры. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, подчеркнув, что ФРГ — не сторона конфликта. «Мы не являемся стороной конфликта. Украина и [президент РФ] Владимир Путин решают о том, когда будут переговоры о перемирии или о прекращении огня», — цитирует РИА Новости слова Писториуса во время общения с депутатами бундестага. Министр подчеркнул, что Германия готова обсуждать перемирие. Но ей придется поддерживать Киев, пока идет конфликт. Россия неоднократно говорила, что готова к переговорам. Однако Украина ввела законодательный запрет на них. 15 и 16 июня запланирован мирный саммит в Швейцарии. Украина и страны Запада выступали против участия России в конференции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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