Министр обороны ФРГ: только РФ и Украина могут решить, когда начнутся переговоры

05 июня 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Писториус заявил, что Германии придется поддерживать Киев до конца конфликта Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Только Россия и Украины могут решить, когда смогут начаться мирные переговоры. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, подчеркнув, что ФРГ — не сторона конфликта. «Мы не являемся стороной конфликта. Украина и [президент РФ] Владимир Путин решают о том, когда будут переговоры о перемирии или о прекращении огня», — цитирует РИА Новости слова Писториуса во время общения с депутатами бундестага. Министр подчеркнул, что Германия готова обсуждать перемирие. Но ей придется поддерживать Киев, пока идет конфликт. Россия неоднократно говорила, что готова к переговорам. Однако Украина ввела законодательный запрет на них. 15 и 16 июня запланирован мирный саммит в Швейцарии. Украина и страны Запада выступали против участия России в конференции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Только Россия и Украины могут решить, когда смогут начаться мирные переговоры. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, подчеркнув, что ФРГ — не сторона конфликта. «Мы не являемся стороной конфликта. Украина и [президент РФ] Владимир Путин решают о том, когда будут переговоры о перемирии или о прекращении огня», — цитирует РИА Новости слова Писториуса во время общения с депутатами бундестага. Министр подчеркнул, что Германия готова обсуждать перемирие. Но ей придется поддерживать Киев, пока идет конфликт. Россия неоднократно говорила, что готова к переговорам. Однако Украина ввела законодательный запрет на них. 15 и 16 июня запланирован мирный саммит в Швейцарии. Украина и страны Запада выступали против участия России в конференции.