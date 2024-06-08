08 июня 2024
07 июня 2024

На юге Челябинской области энергетики подключают поселки, пострадавшие от урагана

В Агаповском районе восстанавливают электроснабжение поселков, где прошел ураган
© Служба новостей «URA.RU»
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Старая электростанция на улице Труда. Челябинск, провода, лэп, столб, подстанция, энергетика, электричество
Энергетики намерены подать электричество в поселки Агаповского района в ближайшие часы Фото:

Специалисты «Россети Урал» — «Челябэнерго» продолжают работу в Агаповском районе Челябинской области, где из-за последствий урагана остались без электричества порядка десяти населенных пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«На текущий момент к работам привлечены девять бригад, в составе которых 37 человек и 19 единиц спецтехники. Также направлены десять резервных источников электроснабжения общей мощностью 1450 кВт. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы возобновить подачу электроэнергии в ближайшие часы», — сообщили в организации.

Как сообщало URA.RU ранее, в результате прохождения по территории юга Челябинской области грозового фронта, сопровождавшегося ураганным шквалистым ветром, были зафиксированы нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры в поселках Субутак, Магнитный, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя заря в Агаповском районе. Энергетики ввели особый режим работы. Создан оперативный штаб и налажено сотрудничество с другими ведомствами и экстренными службами.

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Специалисты «Россети Урал» — «Челябэнерго» продолжают работу в Агаповском районе Челябинской области, где из-за последствий урагана остались без электричества порядка десяти населенных пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «На текущий момент к работам привлечены девять бригад, в составе которых 37 человек и 19 единиц спецтехники. Также направлены десять резервных источников электроснабжения общей мощностью 1450 кВт. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы возобновить подачу электроэнергии в ближайшие часы», — сообщили в организации. Как сообщало URA.RU ранее, в результате прохождения по территории юга Челябинской области грозового фронта, сопровождавшегося ураганным шквалистым ветром, были зафиксированы нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры в поселках Субутак, Магнитный, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя заря в Агаповском районе. Энергетики ввели особый режим работы. Создан оперативный штаб и налажено сотрудничество с другими ведомствами и экстренными службами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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