На юге Челябинской области энергетики подключают поселки, пострадавшие от урагана

В Агаповском районе восстанавливают электроснабжение поселков, где прошел ураган

08 июня 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Энергетики намерены подать электричество в поселки Агаповского района в ближайшие часы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специалисты «Россети Урал» — «Челябэнерго» продолжают работу в Агаповском районе Челябинской области, где из-за последствий урагана остались без электричества порядка десяти населенных пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «На текущий момент к работам привлечены девять бригад, в составе которых 37 человек и 19 единиц спецтехники. Также направлены десять резервных источников электроснабжения общей мощностью 1450 кВт. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы возобновить подачу электроэнергии в ближайшие часы», — сообщили в организации. Как сообщало URA.RU ранее, в результате прохождения по территории юга Челябинской области грозового фронта, сопровождавшегося ураганным шквалистым ветром, были зафиксированы нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры в поселках Субутак, Магнитный, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя заря в Агаповском районе. Энергетики ввели особый режим работы. Создан оперативный штаб и налажено сотрудничество с другими ведомствами и экстренными службами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты «Россети Урал» — «Челябэнерго» продолжают работу в Агаповском районе Челябинской области, где из-за последствий урагана остались без электричества порядка десяти населенных пунктов. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия. «На текущий момент к работам привлечены девять бригад, в составе которых 37 человек и 19 единиц спецтехники. Также направлены десять резервных источников электроснабжения общей мощностью 1450 кВт. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы возобновить подачу электроэнергии в ближайшие часы», — сообщили в организации. Как сообщало URA.RU ранее, в результате прохождения по территории юга Челябинской области грозового фронта, сопровождавшегося ураганным шквалистым ветром, были зафиксированы нарушения в работе распределительной электросетевой инфраструктуры в поселках Субутак, Магнитный, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя заря в Агаповском районе. Энергетики ввели особый режим работы. Создан оперативный штаб и налажено сотрудничество с другими ведомствами и экстренными службами.