Власти Сургута остановили строительство набережной с причалом из-за половодья

Власти Сургута остановили строительство набережной у протоки Кривуля из-за высокого уровня воды. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев во время инспекции строительных объектов в городе.
«По набережной работы приостановлены в связи с поднятием уровня реки. Я думаю, в ближайшее время вода спадет, и коллеги продолжат работы», — сообщил Ислаев.
При этом Ислаев отметил, что другие объекты в рамках НТЦ возводятся, согласно графикам, а некоторые с опережением. «Поэтому никаких сегодня переживаний и сомнений по срыву сроков нет. Я уверен, муниципалитет справится с задачей, а мы со своей стороны поможем», — добавил Ислаев.
В администрации Сургута сообщили, что на набережной были остановлены работы по бетонированию. Что касается благоустройства и ливневой канализации, которые также входят в проект, продолжаются. Как только уровень воды в реке понизится, рабочие приступят к основным работам по укреплению.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте появится новая набережная с причалом. Власти города намерены завершить проект до конца 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!