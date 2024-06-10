Власти Сургута остановили строительство набережной с причалом из-за половодья

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Строительство набережной должны завершить к концу 2024 года
Строительство набережной должны завершить к концу 2024 года Фото:

Власти Сургута остановили строительство набережной у протоки Кривуля из-за высокого уровня воды. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев во время инспекции строительных объектов в городе.

«По набережной работы приостановлены в связи с поднятием уровня реки. Я думаю, в ближайшее время вода спадет, и коллеги продолжат работы», — сообщил Ислаев.

При этом Ислаев отметил, что другие объекты в рамках НТЦ возводятся, согласно графикам, а некоторые с опережением. «Поэтому никаких сегодня переживаний и сомнений по срыву сроков нет. Я уверен, муниципалитет справится с задачей, а мы со своей стороны поможем», — добавил Ислаев.

В администрации Сургута сообщили, что на набережной были остановлены работы по бетонированию. Что касается благоустройства и ливневой канализации, которые также входят в проект, продолжаются. Как только уровень воды в реке понизится, рабочие приступят к основным работам по укреплению.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте появится новая набережная с причалом. Власти города намерены завершить проект до конца 2024 года.

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Власти Сургута остановили строительство набережной у протоки Кривуля из-за высокого уровня воды. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев во время инспекции строительных объектов в городе. «По набережной работы приостановлены в связи с поднятием уровня реки. Я думаю, в ближайшее время вода спадет, и коллеги продолжат работы», — сообщил Ислаев. При этом Ислаев отметил, что другие объекты в рамках НТЦ возводятся, согласно графикам, а некоторые с опережением. «Поэтому никаких сегодня переживаний и сомнений по срыву сроков нет. Я уверен, муниципалитет справится с задачей, а мы со своей стороны поможем», — добавил Ислаев. В администрации Сургута сообщили, что на набережной были остановлены работы по бетонированию. Что касается благоустройства и ливневой канализации, которые также входят в проект, продолжаются. Как только уровень воды в реке понизится, рабочие приступят к основным работам по укреплению. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте появится новая набережная с причалом. Власти города намерены завершить проект до конца 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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