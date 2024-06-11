Челябинская деревня Башкирово исчезнет с карты региона

В Брединском районе (Челябинская область) упразднили деревню Башкирово. Соответствующее постановление губернатора региона опубликовано 11 июня на официальном портале правовой информации.
«Согласовать исключение деревни Башкирово Боровского сельского поселения Брединского муниципального района из перечня муниципальных образований (административно-территориальных единиц) Челябинской области и населенных пунктов, входящих в их состав. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в документе.
С законодательной инициативой об удалении деревни с карты региона выступило районное собрание депутатов. Деревня была основана в 1903 году при конезаводе золотопромышленника Башкирова и названа по его фамилии. На протяжении последних двух десятилетий в деревне никто не жил.
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