Под Магнитогорском продают усадьбу в лесу. Скрин

12 июня 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Усадьба расположена на берегу водохранилища (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Магнитогорском в Агаповском районе (Челябинская область) на продажу выставили усадебный комплекс в лесу и на берегу Верхнеуральского водохранилища. Информация о продаже размещена на сайте интернет-объявлений. «Усадьба располагается в Агаповском районе в 10 километрах от Магнитогорска на 3-х земельных участках. Общая площадь земельных участков более 119 гектар. Один из участков представляет из себя смешанный хвойный и лиственный лес возрастом около 60 лет. Другой участок длинной в 250 метров прилегает к берегу Верхнеуральского водохранилища. Третий участок расположен на отдаленности от дух первых на расстоянии около километра и там находится пастбище и сенокос», — говорится в объявлении продавца на сайте «Авито». Отмечается, что на участке с выходом к водохранилищу расположен жилой дом площадью более 550 квадратных метров. Также на одном из участков расположен капитальный дом площадью 4200 квадратных метров. Имеются хозяйственные постройки площадью 441 квадратных метров, теплицы, помещения для скота и баня в 115 квадратных метров. За усадебный комплекс продавец просит 130 миллионов рублей. Вся территория (кроме 3-его участка) огорожена забором и имеется система видеонаблюдения Скрин: сайт «Авито» . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Магнитогорском в Агаповском районе (Челябинская область) на продажу выставили усадебный комплекс в лесу и на берегу Верхнеуральского водохранилища. Информация о продаже размещена на сайте интернет-объявлений. «Усадьба располагается в Агаповском районе в 10 километрах от Магнитогорска на 3-х земельных участках. Общая площадь земельных участков более 119 гектар. Один из участков представляет из себя смешанный хвойный и лиственный лес возрастом около 60 лет. Другой участок длинной в 250 метров прилегает к берегу Верхнеуральского водохранилища. Третий участок расположен на отдаленности от дух первых на расстоянии около километра и там находится пастбище и сенокос», — говорится в объявлении продавца на сайте «Авито». Отмечается, что на участке с выходом к водохранилищу расположен жилой дом площадью более 550 квадратных метров. Также на одном из участков расположен капитальный дом площадью 4200 квадратных метров. Имеются хозяйственные постройки площадью 441 квадратных метров, теплицы, помещения для скота и баня в 115 квадратных метров. За усадебный комплекс продавец просит 130 миллионов рублей. .