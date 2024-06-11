Автобус №129 из Копейска в Челябинск переведут на регулируемый тариф

В Челябинске с 13 июня на регулируемый тариф переведут автобус №129 от дворца культуры Петрякова в Копейске до железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«С 13 июня маршрут [автобус 129 Копейск (ДК Петрякова) — Челябинск (Железнодорожный вокзал)] переводим на регулируемый тариф. Четыре автобуса малого класса будут ходить каждые 25 минут ежедневно», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Оплатить проезд в автобусе можно будет по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. За движением маршрута можно следить на «2ГИС», «Яндекс.Карты».
Первый рейс от ДК Петрякова отправится завтра в 06:00, а от железнодорожного вокзала в Челябинске в 06:50. Последний рейс от ДК Петрякова — в 20:05, а от железнодорожного вокзала — в 20:55. Расписание актуально для всех дней, в том числе выходных и праздничных, добавили в миндортрансе.
Жители Челябинска ранее пожаловались на давку в автобусах после отмены популярного 22 маршрута. Случай произошел утром 10 июня, рассказала корреспондент URA.RU. Девушка назвала происходящее кошмаром.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!