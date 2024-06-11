11 июня 2024

Автобус №129 из Копейска в Челябинск переведут на регулируемый тариф

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, транспорт, автобус, городской автобус
Оплатить проезд в автобусе можно будет по безналичному расчету (фото из архива) Фото:

В Челябинске с 13 июня на регулируемый тариф переведут автобус №129 от дворца культуры Петрякова в Копейске до железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«С 13 июня маршрут [автобус 129 Копейск (ДК Петрякова) — Челябинск (Железнодорожный вокзал)] переводим на регулируемый тариф. Четыре автобуса малого класса будут ходить каждые 25 минут ежедневно», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Оплатить проезд в автобусе можно будет по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. За движением маршрута можно следить на «2ГИС», «Яндекс.Карты».

Первый рейс от ДК Петрякова отправится завтра в 06:00, а от железнодорожного вокзала в Челябинске в 06:50. Последний рейс от ДК Петрякова — в 20:05, а от железнодорожного вокзала — в 20:55. Расписание актуально для всех дней, в том числе выходных и праздничных, добавили в миндортрансе.

Жители Челябинска ранее пожаловались на давку в автобусах после отмены популярного 22 маршрута. Случай произошел утром 10 июня, рассказала корреспондент URA.RU. Девушка назвала происходящее кошмаром.

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В Челябинске с 13 июня на регулируемый тариф переведут автобус №129 от дворца культуры Петрякова в Копейске до железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «С 13 июня маршрут [автобус 129 Копейск (ДК Петрякова) — Челябинск (Железнодорожный вокзал)] переводим на регулируемый тариф. Четыре автобуса малого класса будут ходить каждые 25 минут ежедневно», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Оплатить проезд в автобусе можно будет по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. За движением маршрута можно следить на «2ГИС», «Яндекс.Карты». Первый рейс от ДК Петрякова отправится завтра в 06:00, а от железнодорожного вокзала в Челябинске в 06:50. Последний рейс от ДК Петрякова — в 20:05, а от железнодорожного вокзала — в 20:55. Расписание актуально для всех дней, в том числе выходных и праздничных, добавили в миндортрансе. Жители Челябинска ранее пожаловались на давку в автобусах после отмены популярного 22 маршрута. Случай произошел утром 10 июня, рассказала корреспондент URA.RU. Девушка назвала происходящее кошмаром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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