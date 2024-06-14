Ключевой свидетель по делу Далера Бобиева не явился в военный суд Екатеринбурга

14 июня 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Свидетель Мазитова не явилась на заседание по делу Александра Наумова (на фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Екатеринбургском гарнизонном военном суде проходило заседание по делу Александра Наумова, второго фигуранта уголовного дела, связанного с убийством приемного сына Далера Бобиева. Специалист по когнитивным расстройствам Екатерина Мазитова, которая должна была дать оценку состояния приемных детей из семьи Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве, не явилась на заседание, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Мазитова в суд не явилась. Причина ее отсутствия пока неизвестна. Следующее заседание намечено на конец июня, и ожидается, что эксперт сможет предоставить необходимую информацию для продолжения судебного процесса», — отметил журналист агентства. В распоряжении редакции не оказалось контактов Екатерины Мазитовой. URA.RU готово предоставить ей возможность высказаться. Для связи необходимо написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Летом 2023 года Россию потрясла трагедия: опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на масштабные поисковые мероприятия, тело мальчика было обнаружено только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования выявлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти мальчика не только опекунши, но и ее супруга Александра Наумова. Следствие продолжается, и родные Далера Бобиева стремятся к тому, чтобы все виновные в трагедии были привлечены к ответственности. Подробности о ходе расследования, а также предыдущие материалы по этому делу — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбургском гарнизонном военном суде проходило заседание по делу Александра Наумова, второго фигуранта уголовного дела, связанного с убийством приемного сына Далера Бобиева. Специалист по когнитивным расстройствам Екатерина Мазитова, которая должна была дать оценку состояния приемных детей из семьи Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве, не явилась на заседание, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Мазитова в суд не явилась. Причина ее отсутствия пока неизвестна. Следующее заседание намечено на конец июня, и ожидается, что эксперт сможет предоставить необходимую информацию для продолжения судебного процесса», — отметил журналист агентства. В распоряжении редакции не оказалось контактов Екатерины Мазитовой. URA.RU готово предоставить ей возможность высказаться. Для связи необходимо написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Летом 2023 года Россию потрясла трагедия: опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на масштабные поисковые мероприятия, тело мальчика было обнаружено только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования выявлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти мальчика не только опекунши, но и ее супруга Александра Наумова. Следствие продолжается, и родные Далера Бобиева стремятся к тому, чтобы все виновные в трагедии были привлечены к ответственности. Подробности о ходе расследования, а также предыдущие материалы по этому делу — в сюжете URA.RU.