В Свердловской области серьезно поднимут тарифы ЖКХ

В Свердловской области с 1 июля поднимут тарифы ЖКХ до 13,8%

17 июня 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Стоимость коммунальных услуг поднимут до 13,8% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области с 1 июля подорожают коммунальные услуги — до 13,8%. Самые высокие тарифы ЖКХ установят в Качканарском городском округе. Изменения утвердил губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в департаменте госжилстройнадзора. «Рост тарифов на коммунальные услуги во втором полугодии 2024 года составит не более 9,8% по Свердловской области и 13,8% по Качканарскому городскому округу», — следует из сообщения. Об изменениях, которые губернатор Куйвашев утвердил еще в прошлом году, напомнил региональный департамент госжилстройнадзора. Соответствующий документ был подписан 18 декабря. В департаменте пояснили, что в регионе подорожают отопление, холодное и горячее водоснабжение, газ, электроэнергия, водоотведение, а также вывоз и обращение с твердыми бытовыми отходами. Счета за июнь будут выставлены согласно старым ценам. Индексация происходит во всех регионах РФ с 1 июля. По решению губернатора, на Среднем Урале утвержден более низкий показатель. В большинстве муниципалитетов рост платежей изменится не более чем на 9,8. Задолженность свердловчан за коммуналку на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд рублей, что больше показателей 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области с 1 июля подорожают коммунальные услуги — до 13,8%. Самые высокие тарифы ЖКХ установят в Качканарском городском округе. Изменения утвердил губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в департаменте госжилстройнадзора. «Рост тарифов на коммунальные услуги во втором полугодии 2024 года составит не более 9,8% по Свердловской области и 13,8% по Качканарскому городскому округу», — следует из сообщения. Об изменениях, которые губернатор Куйвашев утвердил еще в прошлом году, напомнил региональный департамент госжилстройнадзора. Соответствующий документ был подписан 18 декабря. В департаменте пояснили, что в регионе подорожают отопление, холодное и горячее водоснабжение, газ, электроэнергия, водоотведение, а также вывоз и обращение с твердыми бытовыми отходами. Счета за июнь будут выставлены согласно старым ценам. Индексация происходит во всех регионах РФ с 1 июля. По решению губернатора, на Среднем Урале утвержден более низкий показатель. В большинстве муниципалитетов рост платежей изменится не более чем на 9,8. Задолженность свердловчан за коммуналку на конец сентября 2023 года составила 20,1 млрд рублей, что больше показателей 2022 года.