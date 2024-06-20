Челябинская юмористка Юсупова мечтает, чтобы ее прах развеяли в Париже

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Сауле Юсупова отправилась в отпуск во Францию
Сауле Юсупова отправилась в отпуск во Францию Фото:

Юмористка Сауле Юсупова, родившаяся в селе Варна Челябинской области, улетела в отпуск во Францию. Как призналась звезда шоу «Женский стендап», она настолько мечтала попасть в Париж, что до отпуска планировала написать завещание с указанием развеять ее прах с Эйфелевой башни.

«Я с детства мечтала побывать здесь! Даже помню, как придумала план: решила написать завещание детям, чтобы меня кремировали, а прах развеяли с Эйфелевой башни. Чтобы в Париже пахло круассанами и мной», — рассказала Юсупова в Instagram* (принадлежит meta, признанной экстремистской в РФ).

Юсупова также возмутилась местным ценам. В соцсети она выложила чек за ужин, на который было заказано два шницеля и две текилы. За трапезу ей выставили счет эквивалентный 8 500 рублям.

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Юмористка Сауле Юсупова, родившаяся в селе Варна Челябинской области, улетела в отпуск во Францию. Как призналась звезда шоу «Женский стендап», она настолько мечтала попасть в Париж, что до отпуска планировала написать завещание с указанием развеять ее прах с Эйфелевой башни. «Я с детства мечтала побывать здесь! Даже помню, как придумала план: решила написать завещание детям, чтобы меня кремировали, а прах развеяли с Эйфелевой башни. Чтобы в Париже пахло круассанами и мной», — рассказала Юсупова в Instagram* (принадлежит meta, признанной экстремистской в РФ). Юсупова также возмутилась местным ценам. В соцсети она выложила чек за ужин, на который было заказано два шницеля и две текилы. За трапезу ей выставили счет эквивалентный 8 500 рублям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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