«Запирал с собаками в вольере»: старшая дочь Валерии рассказал об ужасах детства

Старшая дочь Валерии певица SHENA отмечает день рождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Певице SHENA исполнился 31 год
Певице SHENA исполнился 31 год Фото:

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина, известная также как певица SHENA в свой день рождения поделилась воспоминаниями из детства. По ее словам, она подверглась издевательствам со стороны отца. Он мог запереть ее с собаками в вольере.

«Мне приходилось быть и хитрой, чтобы не получить тумаков от отца. Он мог жестоко наказать за малейший проступок: вышвырнуть меня на улицу, запереть с собаками в вольере на сутки, мог побить», — поделилась Шульгина с изданием StarHit. Одним из самых страшных воспоминаний для нее осталась ночь, когда отец выставил ее в болезнь на улицу в холодную осень. В то время как мать пыталась вмешаться и забрать дочь в дом, отец продолжал применять физическую силу.

Певица поделилась, что стремясь уйти от неизбежных сравнений с известной мамой, она выбрала псевдоним SHENA и начала свою музыкальную карьеру. Её альбом «Тишина нарушена» и хит «Живешь в моей голове» получили высокую оценку критиков, которые отметили ее уникальный стиль, отличный от манеры Валерии. 

Известная российская певица и Народная артистка России Валерия поделилась серией фотографий своей дочери, сделанных в разное время, в честь ее дня рождения. В своем поздравлении Валерия напомнила о моменте, когда она впервые стала мамой, отметив, что детали того особенного дня остаются в ее памяти до сих пор.

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Дочь певицы Валерии Анна Шульгина, известная также как певица SHENA в свой день рождения поделилась воспоминаниями из детства. По ее словам, она подверглась издевательствам со стороны отца. Он мог запереть ее с собаками в вольере. «Мне приходилось быть и хитрой, чтобы не получить тумаков от отца. Он мог жестоко наказать за малейший проступок: вышвырнуть меня на улицу, запереть с собаками в вольере на сутки, мог побить», — поделилась Шульгина с изданием StarHit. Одним из самых страшных воспоминаний для нее осталась ночь, когда отец выставил ее в болезнь на улицу в холодную осень. В то время как мать пыталась вмешаться и забрать дочь в дом, отец продолжал применять физическую силу. Певица поделилась, что стремясь уйти от неизбежных сравнений с известной мамой, она выбрала псевдоним SHENA и начала свою музыкальную карьеру. Её альбом «Тишина нарушена» и хит «Живешь в моей голове» получили высокую оценку критиков, которые отметили ее уникальный стиль, отличный от манеры Валерии.  Известная российская певица и Народная артистка России Валерия поделилась серией фотографий своей дочери, сделанных в разное время, в честь ее дня рождения. В своем поздравлении Валерия напомнила о моменте, когда она впервые стала мамой, отметив, что детали того особенного дня остаются в ее памяти до сих пор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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