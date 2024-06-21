«Запирал с собаками в вольере»: старшая дочь Валерии рассказал об ужасах детства

Дочь певицы Валерии Анна Шульгина, известная также как певица SHENA в свой день рождения поделилась воспоминаниями из детства. По ее словам, она подверглась издевательствам со стороны отца. Он мог запереть ее с собаками в вольере.
«Мне приходилось быть и хитрой, чтобы не получить тумаков от отца. Он мог жестоко наказать за малейший проступок: вышвырнуть меня на улицу, запереть с собаками в вольере на сутки, мог побить», — поделилась Шульгина с изданием StarHit. Одним из самых страшных воспоминаний для нее осталась ночь, когда отец выставил ее в болезнь на улицу в холодную осень. В то время как мать пыталась вмешаться и забрать дочь в дом, отец продолжал применять физическую силу.
Певица поделилась, что стремясь уйти от неизбежных сравнений с известной мамой, она выбрала псевдоним SHENA и начала свою музыкальную карьеру. Её альбом «Тишина нарушена» и хит «Живешь в моей голове» получили высокую оценку критиков, которые отметили ее уникальный стиль, отличный от манеры Валерии.
Известная российская певица и Народная артистка России Валерия поделилась серией фотографий своей дочери, сделанных в разное время, в честь ее дня рождения. В своем поздравлении Валерия напомнила о моменте, когда она впервые стала мамой, отметив, что детали того особенного дня остаются в ее памяти до сих пор.
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