В челябинском городе сотрудник МЧС спас тонущего ребенка

В городе Златоуст (Челябинская область) сотрудник МЧС, находясь в отпуске, спас тонущего в городском пруду 10-летнего ребенка. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба ведомства.
«Пожарный 8-ой пожарно-спасательной части города Златоуст Эдуард Магадиев, находясь в учебном отпуске, совершал велопробег рядом с городским прудом. В десяти метрах от берега он увидел мальчика, барахтающегося в воде», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области в своем telegram-канале.
Мужчина бросился в воду и вытащил 10-летнего мальчика. Помощь врачей ребенку не понадобилась.
Дети играли возле крутого берега, ребенок оступился и упал в воду. Мальчика начало относить течением, к тому же он не умел плавать. По счастливой случайности рядом оказался сотрудник МЧС, который помог ребенку выбраться на берег.
В Челябинской области с начала сезона на отрытых водоемах утонули 23 человека, из них пять детей. Такие данные приводит пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Только за день 17 июня на водоемах области утонуло пять человек. Все трагические смерти произошли во время купания в необорудованных местах, где нет спасателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!