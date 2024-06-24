На челябинском курорте семь человек устроили дебош

Из горнолыжного центра «Банное» рядом с Манитогорском, вторым по величине городом Челябинской области, выселили семь посетителей, которые устроили дебош. Об этом сообщили в охранной организации «Право роста».
«В эти выходные на Банном группа из семи человек арендовали бунгало в четырехзвездочном отеле. А вот выселять их пришлось с помощью сотрудников „Право роста“ и правоохранительных органов», — уточнили в пресс-службе охранной организации.
По данным охранной компании, отдыхающие вели себя вызывающе, оскорбляли персонал, не реагировали на замечания администрации отеля, охраны и полиции. На них были составлены три протокола об административном правонарушении. Кроме того, всю компанию выселили из комплекса.
Ранее URA.RU сообщало, что пьяный житель Магнитогорска устроил дебош. Он потребовал госпитализировать его в медвытрезвитель, но его передали правоохранительным органам.
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