24 июня 2024

На челябинском курорте семь человек устроили дебош

© Служба новостей «URA.RU»
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Гостей загородного комплекса пришлось выселить
Гостей загородного комплекса пришлось выселить Фото:

Из горнолыжного центра «Банное» рядом с Манитогорском, вторым по величине городом Челябинской области, выселили семь посетителей, которые устроили дебош. Об этом сообщили в охранной организации «Право роста».

«В эти выходные на Банном группа из семи человек арендовали бунгало в четырехзвездочном отеле. А вот выселять их пришлось с помощью сотрудников „Право роста“ и правоохранительных органов», — уточнили в пресс-службе охранной организации.

По данным охранной компании, отдыхающие вели себя вызывающе, оскорбляли персонал, не реагировали на замечания администрации отеля, охраны и полиции. На них были составлены три протокола об административном правонарушении. Кроме того, всю компанию выселили из комплекса.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный житель Магнитогорска устроил дебош. Он потребовал госпитализировать его в медвытрезвитель, но его передали правоохранительным органам.

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Из горнолыжного центра «Банное» рядом с Манитогорском, вторым по величине городом Челябинской области, выселили семь посетителей, которые устроили дебош. Об этом сообщили в охранной организации «Право роста». «В эти выходные на Банном группа из семи человек арендовали бунгало в четырехзвездочном отеле. А вот выселять их пришлось с помощью сотрудников „Право роста“ и правоохранительных органов», — уточнили в пресс-службе охранной организации. По данным охранной компании, отдыхающие вели себя вызывающе, оскорбляли персонал, не реагировали на замечания администрации отеля, охраны и полиции. На них были составлены три протокола об административном правонарушении. Кроме того, всю компанию выселили из комплекса. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный житель Магнитогорска устроил дебош. Он потребовал госпитализировать его в медвытрезвитель, но его передали правоохранительным органам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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