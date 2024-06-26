МЧС Пермского края опровергло информацию о пожаре на пороховом заводе

На заводе ЧП не было
В социальных сетях начали появляться сообщения о том, что со стороны порохового завода слышали звуки, похожие на взрыв. В пресс-службе МЧС Пермского края сообщили, что никаких происшествий в микрорайоне Закамск не было.
«На пороховом заводе проводятся плановые работы. В МЧС обращений не поступало», — сообщили в ведомстве.
Также в telegram-каналах стали появляться видео с дымом, который идет с территории завода. Информацию о пожаре тоже не подтвердили.
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