МЧС Пермского края опровергло информацию о пожаре на пороховом заводе

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На заводе ЧП не было
На заводе ЧП не было Фото:

В социальных сетях начали появляться сообщения о том, что со стороны порохового завода слышали звуки, похожие на взрыв. В пресс-службе МЧС Пермского края сообщили, что никаких происшествий в микрорайоне Закамск не было.

«На пороховом заводе проводятся плановые работы. В МЧС обращений не поступало», — сообщили в ведомстве.

Также в telegram-каналах стали появляться видео с дымом, который идет с территории завода. Информацию о пожаре тоже не подтвердили.

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В социальных сетях начали появляться сообщения о том, что со стороны порохового завода слышали звуки, похожие на взрыв. В пресс-службе МЧС Пермского края сообщили, что никаких происшествий в микрорайоне Закамск не было. «На пороховом заводе проводятся плановые работы. В МЧС обращений не поступало», — сообщили в ведомстве. Также в telegram-каналах стали появляться видео с дымом, который идет с территории завода. Информацию о пожаре тоже не подтвердили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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