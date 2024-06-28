В Екатеринбурге впервые за 30 лет показали старинный дом экс-главы города. Фото

На реконструкцию дома экс-главы Екатеринбурга потратили 60 миллионов рублей
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На реконструкцию фасада потратили порядка 60 миллионов рублей
На реконструкцию фасада потратили порядка 60 миллионов рублей

В Екатеринбурге, фасад исторического здания на улице Попова, в котором в 19 веке проживал глава города Илья Симанов (собственно, дом так и называется «Дом городского головы Ильи Симанова»), открыли впервые за 30 лет. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы компании «Деловой дом на Архиерейской», которая восстанавливает объект.

«Фасад стоял закрытым более 30 лет. Всю лепнину, включая редкие фигурки атлантов „путти“, мы восстанавливали вручную у мастеров в Каслях (прим. ред. Челябинская область). На сегодняшний день фасад „Дома городского головы Симанова“ один из наиболее детально восстановленных в городе», — прокомментировал Александр Оводов. Команда призналась, что здание является одним из самых дорогих и сложных в списке объектов культурного наследия. В реконструкцию фасада вложили порядка 60 миллионов рублей.

Сейчас фасад открывают в техническом режиме для проверки надежности отреставрированного декора. Рабочие уже установили архитектурную подсветку и снимают строительные леса, чтобы выводить здание в ночной режим для проверки освещения. Предполагается, что финальные работы по восстановлению фасада завершатся ко Дню города в Екатеринбурге в 2024 году.

В конце марта 2024 года URA.RU рассказывало о старте работ по реконструкции «Дома головы Симанова». Строителям пришлось скрупулезно восстанавливать историческое здание, чтобы воссоздать его первоначальный облик. Холдинг ДДА занимается реконструкцией объектов культурного наследия с 2005 года.

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В Екатеринбурге, фасад исторического здания на улице Попова, в котором в 19 веке проживал глава города Илья Симанов (собственно, дом так и называется «Дом городского головы Ильи Симанова»), открыли впервые за 30 лет. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы компании «Деловой дом на Архиерейской», которая восстанавливает объект. «Фасад стоял закрытым более 30 лет. Всю лепнину, включая редкие фигурки атлантов „путти“, мы восстанавливали вручную у мастеров в Каслях (прим. ред. Челябинская область). На сегодняшний день фасад „Дома городского головы Симанова“ один из наиболее детально восстановленных в городе», — прокомментировал Александр Оводов. Команда призналась, что здание является одним из самых дорогих и сложных в списке объектов культурного наследия. В реконструкцию фасада вложили порядка 60 миллионов рублей. Сейчас фасад открывают в техническом режиме для проверки надежности отреставрированного декора. Рабочие уже установили архитектурную подсветку и снимают строительные леса, чтобы выводить здание в ночной режим для проверки освещения. Предполагается, что финальные работы по восстановлению фасада завершатся ко Дню города в Екатеринбурге в 2024 году. В конце марта 2024 года URA.RU рассказывало о старте работ по реконструкции «Дома головы Симанова». Строителям пришлось скрупулезно восстанавливать историческое здание, чтобы воссоздать его первоначальный облик. Холдинг ДДА занимается реконструкцией объектов культурного наследия с 2005 года.
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