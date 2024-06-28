Челябинская полиция раскрыла схему обналичивания маткапитала через врачей

Полиция Челябинской области раскрыла мошенническую схему с обналичиванием средств материнского капитала в Троицке. 55-летняя женщина, используя свою медицинскую фирму, под предлогом лечения придуманных заболеваний передавала владельцам сертификата наличные средства, предназначенные для социальных выплат.
«Схема позволяла получать деньги от Министерства социальных отношений Челябинской области за неоказанные медицинские услуги», — сообщили в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. Затем эти средства переводились на личные нужды.
В результате действий обвиняемой бюджету региона был причинен ущерб на сумму около 1,7 миллиона рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 159.2 УК РФ и предъявили обвинения по 18 эпизодам преступной деятельности. Расследование завершено, дело передано в Троицкий городской суд.
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