Автоспорткомплекс «Трасса 74» в Челябинске хотят достроить к августу, на данный момент строители приступили к монтажу зрительской трибуны. В следующем месяце уже запланировано проведение всероссийских соревнований по дрифту, сообщили в мэрии Челябинска.
«Строительство „Трассы 74“ ведется без отставаний от графика. Уже в августе здесь запланировано проведение всероссийских соревнований по дрифту, за которыми можно будет наблюдать сидя на трибуне», — сообщили в пресс-служб мэрии.
Как отметили в пресс-службе, длина зрительской трибуны составляет более 125 метров, она рассчитана на тысячу 886 зрителей. Также зрительские места будут оборудованы на трассах «мотоджимхана» и «четверть мили».
Автоспорткомплекс «Трасса 74» в Челябинске хотят достроить к августу, на данный момент строители приступили к монтажу зрительской трибуны
пресс-служба админстрации города Челябинска
Длина зрительской трибуны составляет более 125 метров, она способна будет вместить 1 тысячу 886 зрителей
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Автоспорткомплекс «Трасса 74» в Челябинске хотят достроить к августу, на данный момент строители приступили к монтажу зрительской трибуны. В следующем месяце уже запланировано проведение всероссийских соревнований по дрифту, сообщили в мэрии Челябинска. «Строительство „Трассы 74“ ведется без отставаний от графика. Уже в августе здесь запланировано проведение всероссийских соревнований по дрифту, за которыми можно будет наблюдать сидя на трибуне», — сообщили в пресс-служб мэрии. Как отметили в пресс-службе, длина зрительской трибуны составляет более 125 метров, она рассчитана на тысячу 886 зрителей. Также зрительские места будут оборудованы на трассах «мотоджимхана» и «четверть мили».