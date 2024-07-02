В Челябинске к августу достроят автоспорткомплекс «Трасса 74». Фото

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В августе на «Трассе 74» уже пройдут всероссийские соревнований по дрифту Фото:

Автоспорткомплекс «Трасса 74» в Челябинске хотят достроить к августу, на данный момент строители приступили к монтажу зрительской трибуны. В следующем месяце уже запланировано проведение всероссийских соревнований по дрифту, сообщили в мэрии Челябинска.

«Строительство „Трассы 74“ ведется без отставаний от графика. Уже в августе здесь запланировано проведение всероссийских соревнований по дрифту, за которыми можно будет наблюдать сидя на трибуне», — сообщили в пресс-служб мэрии.

Как отметили в пресс-службе, длина зрительской трибуны составляет более 125 метров, она рассчитана на тысячу 886 зрителей. Также зрительские места будут оборудованы на трассах «мотоджимхана» и «четверть мили».

Автоспорткомплекс «Трасса 74» в Челябинске хотят достроить к августу, на данный момент строители приступили к монтажу зрительской трибуны
Автоспорткомплекс «Трасса 74» в Челябинске хотят достроить к августу, на данный момент строители приступили к монтажу зрительской трибуны
Длина зрительской трибуны составляет более 125 метров, она способна будет вместить 1 тысячу 886 зрителей
Длина зрительской трибуны составляет более 125 метров, она способна будет вместить 1 тысячу 886 зрителей

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Автоспорткомплекс «Трасса 74» в Челябинске хотят достроить к августу, на данный момент строители приступили к монтажу зрительской трибуны. В следующем месяце уже запланировано проведение всероссийских соревнований по дрифту, сообщили в мэрии Челябинска. «Строительство „Трассы 74“ ведется без отставаний от графика. Уже в августе здесь запланировано проведение всероссийских соревнований по дрифту, за которыми можно будет наблюдать сидя на трибуне», — сообщили в пресс-служб мэрии. Как отметили в пресс-службе, длина зрительской трибуны составляет более 125 метров, она рассчитана на тысячу 886 зрителей. Также зрительские места будут оборудованы на трассах «мотоджимхана» и «четверть мили».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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