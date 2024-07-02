Стало известно, упадут ли в Челябинске цены на вторичное жилье

В Челябинске в первом полугодии 2024 года стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 5,3%. Из-за отмены льготной ипотеки часть покупателей с рынка новостроек ушла на вторичный рынок, где жилье в среднем дешевле на 15%. Катализатором роста цены в данном случае в мегаполисе стал спрос, сообщается на портале о недвижимости.
«В Челябинске цены на вторичном рынке выросли меньше, чем на первичном, где наблюдался ажиотаж из-за завершения льготной ипотеки. При этом банки сократили лимиты выдачи по этой программе, многие и вовсе прекратили ее, поэтому часть покупательского спроса с рынка новостроек ушла на „вторичку“, где стоимость квартир в среднем меньше на 15%. Это ободрило собственников объектов, которые продолжили поднимать ценники», — рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Также Луценко подчеркнул, что во втором полугодии 2024 года данная ситуация продолжится, и спрос на вторичное жилье не упадет. При этом он отметил, что значительного падения цен на вторичное жилье в Челябинске точно не будет. Скорее теперь можно ожидать выравнивания цен на вторичное и новое жилье.
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