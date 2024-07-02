Жена губернатора Текслера поблагодарила Никиту Михалкова за гастроли в Челябинске. Фото

Ирина Текслер поблагодарила Никиту Михалкова за гастроли в Челябинске

02 июля 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

Никита Михалков прибыл в Челябинскую область с «большими гастролями» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Режиссер Никита Михалков привез в Челябинскую область спектакль «12», также он провел две пресс-конференции и встретился со студентами ЮурГУ. Первая леди региона поблагодарила его за то, сколько времени и любви он уделил региону. «Никита Сергеевич Михалков, скала, глыба российского кинематографа, театра, всего русского искусства последних шестидесяти лет, рупор нашей совести, привез в Челябинскую область свой спектакль „12“. Две пресс-конференции, встреча со студентами ЮурГу — я благодарна народному артисту Михалкову за то, что он столько времени, энергии и любви уделил Челябинской области», — поделилась Ирина Текслер в своем telegram-канале. В спектакле «12» главный герой — чеченский мальчик Умар в голубой стеганке. Действие происходит в школьном спортзале. Именно здесь присяжные заседатели будут решать ? виновен Умар в убийстве приемного отца, русского офицера или нет. Сам Михалков называет «12» постановкой очень русской и правдивой. В постановке играет звездный состав. Народные артисты Николай Бурляев, Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский, сам Никита Сергеевич Михалков и другие. По словам первой леди региона, желанием организаторов и самой Ирины Текслер было то, чтобы как можно больше людей увидели спектакль, прожили разговор по душам. Сами «Большие гастроли» были организованы Росконцертом, прошли при поддержке министерства культуры РФ и губернатора Челябинской области Алексей Текслера. Также поддержку в организации оказала депутат ГД Яна Лантратова. Ранее народный артист РФ Никита Михалков после встречи со студентами Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) дал характеристику жителям Челябинской области. Кинорежиссер назвал челябинцев внимательными, чувственными и настороженными. Первая леди региона поблагодарила Никиту Михалкова за то, сколько времени и любви он уделил региону telegram-канал Ирина Текслер В постановке — звездный состав, играют народные артисты Николай Бурляев, Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский, сам Никита Сергеевич telegram-канал Ирины Текслер В спектакле — чеченский мальчик Умар в голубой стеганой куртке, школьный спортзал telegram-канал Ирины Текслер Сам Михалков называет «12» постановкой очень русской и очень правдивой telegram-канал Ирины Текслер По словам первой леди региона, желанием организаторов и самой Ирины Текслер было то, чтобы как можно больше людей увидели спектакль, прожили разговор по душам telegram-канал Ирины Текслер Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Режиссер Никита Михалков привез в Челябинскую область спектакль «12», также он провел две пресс-конференции и встретился со студентами ЮурГУ. Первая леди региона поблагодарила его за то, сколько времени и любви он уделил региону. «Никита Сергеевич Михалков, скала, глыба российского кинематографа, театра, всего русского искусства последних шестидесяти лет, рупор нашей совести, привез в Челябинскую область свой спектакль „12“. Две пресс-конференции, встреча со студентами ЮурГу — я благодарна народному артисту Михалкову за то, что он столько времени, энергии и любви уделил Челябинской области», — поделилась Ирина Текслер в своем telegram-канале. В спектакле «12» главный герой — чеченский мальчик Умар в голубой стеганке. Действие происходит в школьном спортзале. Именно здесь присяжные заседатели будут решать ? виновен Умар в убийстве приемного отца, русского офицера или нет. Сам Михалков называет «12» постановкой очень русской и правдивой. В постановке играет звездный состав. Народные артисты Николай Бурляев, Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский, сам Никита Сергеевич Михалков и другие. По словам первой леди региона, желанием организаторов и самой Ирины Текслер было то, чтобы как можно больше людей увидели спектакль, прожили разговор по душам. Сами «Большие гастроли» были организованы Росконцертом, прошли при поддержке министерства культуры РФ и губернатора Челябинской области Алексей Текслера. Также поддержку в организации оказала депутат ГД Яна Лантратова. Ранее народный артист РФ Никита Михалков после встречи со студентами Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) дал характеристику жителям Челябинской области. Кинорежиссер назвал челябинцев внимательными, чувственными и настороженными.