Шольц признался, что отправляет Макрону SMS каждый день и поддерживает его

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Олаф Шольц каждый день пишет SMS-сообщения Эммануэлю Макрону Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что каждый день пишет SMS-сообщения французскому президенту Эммануэлю Макрону. В настоящий момент он передает Макрону слова поддержки после того, как партия последнего потерпела поражение на парламентских выборах.

«Дружба, похоже, зародилась в результате сотрудничества. Олаф Шольц и Эммануэль Макрон в настоящее время пишут друг другу каждый день… Шольц рассказал, что каждый день отправляет Макрону sms со словами поддержки после поражения партии Макрона на парламентских выборах», — передает Spiegel.

Авторы материала также отмечают, что сам Шольц, хоть напрямую и не участвует в парламентских выборах во Франции, занял четкую позицию. И он недоволен, что партия его французского партнера потерпела поражение в первом туре выборов. «Мы обсуждаем ситуацию, которая действительно удручает», — подчеркнул Шольц.

Во Франции 1 июля прошел первый тур выборов в парламент. Большинство голосов получила правая партии «Национальное объединение». Коалиция Макрона же заняла третье место. Отмечалось также, что 185 кандидатов снялиcь с выборов в парламент Франции, передает «Национальная служба новостей». URA.RU подробно писало о том, как прошли выборы.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц признался, что каждый день пишет SMS-сообщения французскому президенту Эммануэлю Макрону. В настоящий момент он передает Макрону слова поддержки после того, как партия последнего потерпела поражение на парламентских выборах. «Дружба, похоже, зародилась в результате сотрудничества. Олаф Шольц и Эммануэль Макрон в настоящее время пишут друг другу каждый день… Шольц рассказал, что каждый день отправляет Макрону sms со словами поддержки после поражения партии Макрона на парламентских выборах», — передает Spiegel. Авторы материала также отмечают, что сам Шольц, хоть напрямую и не участвует в парламентских выборах во Франции, занял четкую позицию. И он недоволен, что партия его французского партнера потерпела поражение в первом туре выборов. «Мы обсуждаем ситуацию, которая действительно удручает», — подчеркнул Шольц. Во Франции 1 июля прошел первый тур выборов в парламент. Большинство голосов получила правая партии «Национальное объединение». Коалиция Макрона же заняла третье место. Отмечалось также, что 185 кандидатов снялиcь с выборов в парламент Франции, передает «Национальная служба новостей». URA.RU подробно писало о том, как прошли выборы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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