Челябинский мобилизованный получил 5,5 года колонии за дезертирство

Мобилизованный в Челябинской области получил 5,5 года колонии за дезертирство. Как сообщили в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда, житель не явился по повестке о мобилизации.
«Мужчина, желая временно уклониться от прохождения военной службы, не явился по повестке в начале 2024 года. Он стал проводить время по своему усмотрению до момента прибытия в конце февраля 2024 года в органы следствия», — говорится в сообщении пресс-службы.
Судебное следствие выявило, что подсудимый сознательно не явился на службу, не обращался за медицинской помощью и не общался с родственниками. Он признал свою вину и выразил раскаяние, однако суд не нашел уважительных причин для его неявки.
Отбывать срок мужчин предстоит в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Центральный окружной военный суд через Челябинский гарнизонный военный суд.
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