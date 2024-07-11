11 июля 2024

Названа новая дата концерта Jony в Челябинске

Концерт Jony в Челябинске перенесли на 19 октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Jony перенесен на осень
Концерт Jony перенесен на осень Фото:

Новой датой концерта певца Jony (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) в Челябинске стало 19 октября. Выступление должно было пройти 3 мая, сообщили на официальном сайте городских зрелищных касс.

«Концерт Jony, запланированный на 3 мая, переносится на 19 октября. Все билеты действительны на новую дату», — говорится в сообщении.

В апреле стало известно, что концерт Jony переносится на осень. Организаторы сообщили, что изменение даты мероприятия произошло из-за праздников. Также на перенос повлияли личные причины артиста и его агентства.

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Новой датой концерта певца Jony (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) в Челябинске стало 19 октября. Выступление должно было пройти 3 мая, сообщили на официальном сайте городских зрелищных касс. «Концерт Jony, запланированный на 3 мая, переносится на 19 октября. Все билеты действительны на новую дату», — говорится в сообщении. В апреле стало известно, что концерт Jony переносится на осень. Организаторы сообщили, что изменение даты мероприятия произошло из-за праздников. Также на перенос повлияли личные причины артиста и его агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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