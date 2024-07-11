Названа новая дата концерта Jony в Челябинске

Концерт Jony перенесен на осень
Новой датой концерта певца Jony (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) в Челябинске стало 19 октября. Выступление должно было пройти 3 мая, сообщили на официальном сайте городских зрелищных касс.
«Концерт Jony, запланированный на 3 мая, переносится на 19 октября. Все билеты действительны на новую дату», — говорится в сообщении.
В апреле стало известно, что концерт Jony переносится на осень. Организаторы сообщили, что изменение даты мероприятия произошло из-за праздников. Также на перенос повлияли личные причины артиста и его агентства.
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