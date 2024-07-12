Прошедший в Магнитогорске 13 июля сильный дождь с грозой затопил улицы и дворы города. Соответствующие кадры с последствиями непогоды жители опубликовали в соцсетях.
«Перекресток 50-летия Магнитки—Советская плывет! Люди переходили дорогу по колено в воде. Ни разу такого не видела», — написали очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск» «Вконтакте».
Также жители делятся в соцсетях снимками поваленных деревьев с Мостового проезда, с улиц Гагарина, Ломоносова, Правды, Урицкого и других. Возле школы №53 Магнитогорска упало дерево после удара в него молнии. В некоторых местах упавшие зеленые насаждения спровоцировали обрыв проводов и завалили выходы к подъездам.
Ранее синоптики предупредили, что в Челябинской области до конца дня 14 июля ожидают шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. В региональном ЦГМС объявили штормовое предупреждение.
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