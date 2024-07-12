12 июля 2024

В Магнитогорске прошедший ливень затопил улицы и повалил деревья. Видео

В Магнитогорске 13 июля после сильной грозы затопило улицы и дворы
© Служба новостей «URA.RU»
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Ливень. Курган, погода, ураган, ливень, дождь
Сильный ливень в Магнитогорске затруднил движение пешеходам и транспорту (архивное фото) Фото:

Прошедший в Магнитогорске 13 июля сильный дождь с грозой затопил улицы и дворы города. Соответствующие кадры с последствиями непогоды жители опубликовали в соцсетях.

«Перекресток 50-летия Магнитки—Советская плывет! Люди переходили дорогу по колено в воде. Ни разу такого не видела», — написали очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск» «Вконтакте».

Также жители делятся в соцсетях снимками поваленных деревьев с Мостового проезда, с улиц Гагарина, Ломоносова, Правды, Урицкого и других. Возле школы №53 Магнитогорска упало дерево после удара в него молнии. В некоторых местах упавшие зеленые насаждения спровоцировали обрыв проводов и завалили выходы к подъездам.

Ранее синоптики предупредили, что в Челябинской области до конца дня 14 июля ожидают шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. В региональном ЦГМС объявили штормовое предупреждение.

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Прошедший в Магнитогорске 13 июля сильный дождь с грозой затопил улицы и дворы города. Соответствующие кадры с последствиями непогоды жители опубликовали в соцсетях. «Перекресток 50-летия Магнитки—Советская плывет! Люди переходили дорогу по колено в воде. Ни разу такого не видела», — написали очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск» «Вконтакте». Также жители делятся в соцсетях снимками поваленных деревьев с Мостового проезда, с улиц Гагарина, Ломоносова, Правды, Урицкого и других. Возле школы №53 Магнитогорска упало дерево после удара в него молнии. В некоторых местах упавшие зеленые насаждения спровоцировали обрыв проводов и завалили выходы к подъездам. Ранее синоптики предупредили, что в Челябинской области до конца дня 14 июля ожидают шквалистый ветер, сильные ливни, град и грозы. В региональном ЦГМС объявили штормовое предупреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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