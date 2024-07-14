Экс-солист группы «Ария» Артур Беркут выступит на поляне в Пермском крае

Рок-фестиваль пройдет под Чермозом
Бывший солист группы «Ария» Артур Беркут, певица Мара и ряд других российских рок-коллективов соберутся на поляне под городом Чермоз в Пермском крае. Здесь состоится музыкальный фестиваль «Наше лето».
«В рамках фестиваля вас ждет множество „живых“ музыкальных и танцевальных коллективов, мастер-классы, диджей, современная рок и поп музыка, танцы до утра. Участники 2024: Артур Беркут, Черный Вторник, МАРА, Нашли Время, Альбион, КИПИШ МОД, КОМПАС СУДЬБЫ, Follow the Snow», — говорится в анонсе.
Фестиваль продлится два дня — 19 и 20 июля. Для гостей планируется организация палаточного лагеря.
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