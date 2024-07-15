Гособвинение затребовало колонию для бывшего пермского топ-менеджера в деле о поставках ракет

Бывшего топ-менеджера ОПК РФ Николая Праздникова надо взять под стражу, отправить в колонию общего режима на девять лет и оштрафовать на 800 тысяч рублей. Такое решение на заседании в Свердловском районном суде Перми озвучила прокурор Любовь Чащина. Праздникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также — в легализации (отмывание) денежных средств в особо крупном размере.
«Николая Праздникова надо наказать девятилетним лишением свободы в ИК общего режима, взять под стражу и оштрафовать на 800 тысяч рублей. В качестве возмещения причиненного ущерба — обратить взыскание на арестованное имущество (нежилое помещение в Анапе), площадью 1158,5 квадратных метра с кадастровой стоимостью 48,7 млн рублей», — на заявление Любови Чащиной ссылается РБК.
По версии следствия, Праздников являясь главой пермского ООО «Техноцентр», вместе с подельниками из АО «МКБ „Компас“ с 7 февраля 2013 года по ноябрь 2017-го совершил два тяжких преступления при поставке для Египта запчастей боевых ракет „Эльбрус“. Потерпевшим признали столичное АО „Аэроприбор-Восход“, к которому в феврале этого года присоединили МКБ "Компас" (изготовитель и разработчик аппаратуры для ракетно-космической техники).
Чащина назвала доказанной версию ФСБ и полиции. Сам подсудимый отрицает обвинение в мошенничестве на 184,5 млн и отмывание 74,6 млн рублей. Суд решил, что приговор будет оглашен 18 июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!