В Европарламенте хотят лишить Венгрию права голоса из-за мирных планов Орбана

16 июля 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Из-за поездок Орбана в РФ и КНР Венгрию хотят лишить права голоса в ЕС, пишет Politico Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер В Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голосовать в Евросоюзе из-за поездок премьер-министра страны Виктора Орбана с мирными инициативами по Украине в Россию и Китай. Об этом сообщила газета Politico. «Члены Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай», — пишет газета . С подобным обращением к главе Европейского парламента Роберте Метсола, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю обратились 63 депутата ЕП. По их мнению, Орбан уже на данный момент нанес огромный ущерб ЕС тем, что злоупотреблял ролью председателя Совета. Ранее Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В связи с этим журналист Чей Боуз сообщил, что западные лидеры обеспокоены заявлением премьера Венгрии о том, что Трамп может сразу после вступления в должность начать мирное урегулирование украинского конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Европарламенте предлагают лишить Венгрию права голосовать в Евросоюзе из-за поездок премьер-министра страны Виктора Орбана с мирными инициативами по Украине в Россию и Китай. Об этом сообщила газета Politico. «Члены Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок ее премьер-министра в Россию и Китай», — пишет газета. С подобным обращением к главе Европейского парламента Роберте Метсола, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю обратились 63 депутата ЕП. По их мнению, Орбан уже на данный момент нанес огромный ущерб ЕС тем, что злоупотреблял ролью председателя Совета. Ранее Орбан провел встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. В связи с этим журналист Чей Боуз сообщил, что западные лидеры обеспокоены заявлением премьера Венгрии о том, что Трамп может сразу после вступления в должность начать мирное урегулирование украинского конфликта.