Путин пообещал дать суровый ответ за атаку ВСУ на Курскую область: главное о СВО к вечеру 23 августа

Посол Антонов пообещал Киеву суровое наказание за Курск от Путина

23 августа 2024 в 22:24 Размер текста - 17 +

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 400 военных Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин пообещал дать суровый ответ за атаку ВСУ на Курскую область. На фоне этого заявления посла РФ в США Анатолия Антонова украинская армия за сутки потеряла до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, а группировка «Север» нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье. Главное о СВО к вечеру 23 августа — в материале URA.RU. Курская область Ответ президента РФ Президент России Владимир Путин пообещал дать суровый ответ за атаку ВСУ на Курскую область. Киев должен ожидать суровое наказание. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Владимир Путин уже принял решение о том, какой удар будет нанесен Киеву. Потери ВСУ ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники. Также Киев потерял один танк, два бронетранспортера и 14 боевых бронированных машин. «Ланцет» поразил бронетранспортер ВСУ Средствами воздушной разведки группировки войск «Север» был обнаружен бронетранспортер ВСУ в приграничном районе Курской области. Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил бронетранспортер и живую силу ВСУ в приграничном районе. Сбили ракеты Система ПВО вооруженных сил РФ сбила над Курской областью три ракеты, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа и управляемую авиационную бомбу ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов у себя в социальных сетях. Группировка «Север» Российская группировка «Север» нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье. Ударами было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Также пресечены попытки подхода резервов противника. Обстрел волонтеров ВСУ целенаправленно обстреливали волонтеров, спасавших жителей Курской области. Об этом рассказал сам волонтер, находившийся в обстрелянной машине Дмитрий Рыжков. Мужчина рассказал, как он с напарницей поехал в блокпост, однако мимо их машины пролетела мина. Рыжков увидел, как по ним открыли огонь. Каменка-Днепровская ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь по прифронтовому городу Каменке-Днепровской. По предварительным данным, огонь ведется по центральной части населенного пункта. Также зафиксировано не менее восьми ударов. Экипажи Т-80БВ нанесли удары по опорным пунктам ВСУ Танкисты южной группировки войск уничтожают опорные пункты подразделений ВСУ под Донецком. Об этом сообщил командир взвода с позывным «Зуйок». «Мы работаем с танка из закрытых позиций. У нас это получается быстро. Мы выскочили, отработали, уехали. Противник работает с Торецкого. Работает по Горловке по городу, по мирным жителям», — рассказывает командир взвода «Пятому каналу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин пообещал дать суровый ответ за атаку ВСУ на Курскую область. На фоне этого заявления посла РФ в США Анатолия Антонова украинская армия за сутки потеряла до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, а группировка «Север» нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье. Главное о СВО к вечеру 23 августа — в материале URA.RU. Президент России Владимир Путин пообещал дать суровый ответ за атаку ВСУ на Курскую область. Киев должен ожидать суровое наказание. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Владимир Путин уже принял решение о том, какой удар будет нанесен Киеву. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли до 400 военных и 17 единиц бронетехники. Также Киев потерял один танк, два бронетранспортера и 14 боевых бронированных машин. Средствами воздушной разведки группировки войск «Север» был обнаружен бронетранспортер ВСУ в приграничном районе Курской области. Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил бронетранспортер и живую силу ВСУ в приграничном районе. Система ПВО вооруженных сил РФ сбила над Курской областью три ракеты, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа и управляемую авиационную бомбу ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов у себя в социальных сетях. Российская группировка «Север» нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье. Ударами было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ. Также пресечены попытки подхода резервов противника. ВСУ целенаправленно обстреливали волонтеров, спасавших жителей Курской области. Об этом рассказал сам волонтер, находившийся в обстрелянной машине Дмитрий Рыжков. Мужчина рассказал, как он с напарницей поехал в блокпост, однако мимо их машины пролетела мина. Рыжков увидел, как по ним открыли огонь. ВСУ открыли массированный артиллерийский огонь по прифронтовому городу Каменке-Днепровской. По предварительным данным, огонь ведется по центральной части населенного пункта. Также зафиксировано не менее восьми ударов. Танкисты южной группировки войск уничтожают опорные пункты подразделений ВСУ под Донецком. Об этом сообщил командир взвода с позывным «Зуйок». «Мы работаем с танка из закрытых позиций. У нас это получается быстро. Мы выскочили, отработали, уехали. Противник работает с Торецкого. Работает по Горловке по городу, по мирным жителям», — рассказывает командир взвода «Пятому каналу».