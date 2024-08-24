«Единая Россия» и правительство РФ начали работу над федеральным бюджетом

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Заседание программной комиссии партии Единая Россия. 23 августа 2024. Москва., якушев владимир, единая россия
«Единая Россия» начала работать над проектом федерального бюджета на ближайшие три года Фото:

«Единая Россия» совместно с правительством РФ начала работать над федеральным бюджетом на 2024—2027 годы. Традиционно в него войдут инициативы, связанные с обеспечением оборонной безопасности страны. Также большой акцент сделан на социальных программах. Об этом рассказал председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Депутаты партии принимают активное участие в разработке бюджета на следующие три года, с учетом своей «Народной программы».

«Приоритеты остаются неизменными. Первоочередная задача — обеспечить обороноспособность и безопасность нашего государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей. Естественно, и другие задачи тоже остаются исключительно важными и должны быть в поле зрения нашей партии. <…> Также выстроена эффективная система социальной поддержки. Наши социальные программы пользуются спросом. Успешной стала программа социального контракта. Благодаря ей сотни тысяч граждан ежегодно улучшают материальное положение, добиваются других целей. Ее финансирование в бюджете должно обязательно сохраниться», — рассказал Дмитрий Медведев в ходе заседания программной комиссии. Слова председателя партии приводятся на официальном сайте «Единой России».

«ЕР» работает над бюджетом совместно с правительством РФ
«ЕР» работает над бюджетом совместно с правительством РФ
Фото:

Медведев напомнил, что в России создан государственный фонд поддержки участников спецоперации на Украине и объемы его финансирования не должны измениться при формировании предстоящего бюджета на три года.

При обсуждении бюджета также акцентировалось внимание на льготной семейной ипотеке и поддержке семей с детьми в целом. Меры поддержки такого характера не должны снижаться, уточнили в партии. Дмитрий Медведев добавил, что необходимо будет предусмотреть в бюджет выплату пособий для сотрудников из сферы образования и здравоохранения. «Отдельное внимание уделим бесплатному лекарственному обеспечению детей с орфанными (редкими) заболеваниями. В том числе — в рамках Фонда «Круг добра», уточнил он. При поддержке «Единой России» определены дополнительные средства на модернизацию здравоохранения — 2,5 миллиарда рублей. На строительство новых школ дополнительно направят 7,2 миллиарда рублей, а на развитие сельских территорий — 1,6 миллиарда рублей.

В бюджете продолжат акцентировать внимание на социальную сферу
В бюджете продолжат акцентировать внимание на социальную сферу
Фото:

Кроме того, необходимо учитывать задачи, обозначенные российским президентом Владимиром Путиным в ходе его Послания, продолжил Медведев. По его словам, необходимо и дальше работать над обновлением школ, больниц, дорог и других соцобъектов. Особое внимание уделено развитию нацпроекта «Комфортная городская среда». В рамках нее были отремонтированы более тысячи школ по всей стране. «Ежегодно расходуется порядка 60 миллиардов рублей. Мы обязательно должны программу продолжить, как и другие социальные программы», — подчеркнул председатель.

Еще одна важная задача, которую поставил Путин — развитие и интеграция новых российских территорий. Президент поручил снизить для регионов долговую нагрузку за счет списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам и нарастить объемы инфраструктурных кредитов с 2025 года. Надо найти и наиболее эффективные подходы к использованию уже имеющихся ресурсов, чтобы это способствовало развитию регионов», — пояснил Медведев. Он также поручил врио секретаря Генсовета Владимиру Якушеву проработать отчет о реализации «Народной программы». Якушев уточнил, что в программу войдут новые партийные обязательства, направленные на улучшение жизни россиян.

Владимир Якушев намекнул, что «Народная программа» партии «Единая Россия» обновится
Владимир Якушев намекнул, что «Народная программа» партии «Единая Россия» обновится
Фото:

«Они остаются неизменными — выполнение всех социальных обязательств, развитие инфраструктуры регионов, повышение качества жизни в них. В последние два года особое внимание — достижению целей СВО, поддержке военнослужащих и их семей, развитию Донбасса и Новороссии. При работе над бюджетом вместе с Правительством партия исходит из полного финансирования этих обязательств», — заявил врио секретаря Генсовета Якушев.

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«Единая Россия» совместно с правительством РФ начала работать над федеральным бюджетом на 2024—2027 годы. Традиционно в него войдут инициативы, связанные с обеспечением оборонной безопасности страны. Также большой акцент сделан на социальных программах. Об этом рассказал председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Депутаты партии принимают активное участие в разработке бюджета на следующие три года, с учетом своей «Народной программы». «Приоритеты остаются неизменными. Первоочередная задача — обеспечить обороноспособность и безопасность нашего государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей. Естественно, и другие задачи тоже остаются исключительно важными и должны быть в поле зрения нашей партии. <…> Также выстроена эффективная система социальной поддержки. Наши социальные программы пользуются спросом. Успешной стала программа социального контракта. Благодаря ей сотни тысяч граждан ежегодно улучшают материальное положение, добиваются других целей. Ее финансирование в бюджете должно обязательно сохраниться», — рассказал Дмитрий Медведев в ходе заседания программной комиссии. Слова председателя партии приводятся на официальном сайте «Единой России». Медведев напомнил, что в России создан государственный фонд поддержки участников спецоперации на Украине и объемы его финансирования не должны измениться при формировании предстоящего бюджета на три года. При обсуждении бюджета также акцентировалось внимание на льготной семейной ипотеке и поддержке семей с детьми в целом. Меры поддержки такого характера не должны снижаться, уточнили в партии. Дмитрий Медведев добавил, что необходимо будет предусмотреть в бюджет выплату пособий для сотрудников из сферы образования и здравоохранения. «Отдельное внимание уделим бесплатному лекарственному обеспечению детей с орфанными (редкими) заболеваниями. В том числе — в рамках Фонда «Круг добра», уточнил он. При поддержке «Единой России» определены дополнительные средства на модернизацию здравоохранения — 2,5 миллиарда рублей. На строительство новых школ дополнительно направят 7,2 миллиарда рублей, а на развитие сельских территорий — 1,6 миллиарда рублей. Кроме того, необходимо учитывать задачи, обозначенные российским президентом Владимиром Путиным в ходе его Послания, продолжил Медведев. По его словам, необходимо и дальше работать над обновлением школ, больниц, дорог и других соцобъектов. Особое внимание уделено развитию нацпроекта «Комфортная городская среда». В рамках нее были отремонтированы более тысячи школ по всей стране. «Ежегодно расходуется порядка 60 миллиардов рублей. Мы обязательно должны программу продолжить, как и другие социальные программы», — подчеркнул председатель. Еще одна важная задача, которую поставил Путин — развитие и интеграция новых российских территорий. Президент поручил снизить для регионов долговую нагрузку за счет списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам и нарастить объемы инфраструктурных кредитов с 2025 года. Надо найти и наиболее эффективные подходы к использованию уже имеющихся ресурсов, чтобы это способствовало развитию регионов», — пояснил Медведев. Он также поручил врио секретаря Генсовета Владимиру Якушеву проработать отчет о реализации «Народной программы». Якушев уточнил, что в программу войдут новые партийные обязательства, направленные на улучшение жизни россиян. «Они остаются неизменными — выполнение всех социальных обязательств, развитие инфраструктуры регионов, повышение качества жизни в них. В последние два года особое внимание — достижению целей СВО, поддержке военнослужащих и их семей, развитию Донбасса и Новороссии. При работе над бюджетом вместе с Правительством партия исходит из полного финансирования этих обязательств», — заявил врио секретаря Генсовета Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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