«Единая Россия» и правительство РФ начали работу над федеральным бюджетом

24 августа 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» начала работать над проектом федерального бюджета на ближайшие три года Фото: Роман Наумов © URA.RU «Единая Россия» совместно с правительством РФ начала работать над федеральным бюджетом на 2024—2027 годы. Традиционно в него войдут инициативы, связанные с обеспечением оборонной безопасности страны. Также большой акцент сделан на социальных программах. Об этом рассказал председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Депутаты партии принимают активное участие в разработке бюджета на следующие три года, с учетом своей «Народной программы». «Приоритеты остаются неизменными. Первоочередная задача — обеспечить обороноспособность и безопасность нашего государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей. Естественно, и другие задачи тоже остаются исключительно важными и должны быть в поле зрения нашей партии. <…> Также выстроена эффективная система социальной поддержки. Наши социальные программы пользуются спросом. Успешной стала программа социального контракта. Благодаря ей сотни тысяч граждан ежегодно улучшают материальное положение, добиваются других целей. Ее финансирование в бюджете должно обязательно сохраниться», — рассказал Дмитрий Медведев в ходе заседания программной комиссии. Слова председателя партии приводятся на официальном сайте «Единой России». «ЕР» работает над бюджетом совместно с правительством РФ Фото: пресс-служба «Единой России» Медведев напомнил, что в России создан государственный фонд поддержки участников спецоперации на Украине и объемы его финансирования не должны измениться при формировании предстоящего бюджета на три года. При обсуждении бюджета также акцентировалось внимание на льготной семейной ипотеке и поддержке семей с детьми в целом. Меры поддержки такого характера не должны снижаться, уточнили в партии. Дмитрий Медведев добавил, что необходимо будет предусмотреть в бюджет выплату пособий для сотрудников из сферы образования и здравоохранения. «Отдельное внимание уделим бесплатному лекарственному обеспечению детей с орфанными (редкими) заболеваниями. В том числе — в рамках Фонда «Круг добра», уточнил он. При поддержке «Единой России» определены дополнительные средства на модернизацию здравоохранения — 2,5 миллиарда рублей. На строительство новых школ дополнительно направят 7,2 миллиарда рублей, а на развитие сельских территорий — 1,6 миллиарда рублей. В бюджете продолжат акцентировать внимание на социальную сферу Фото: пресс-служба «Единой России» Кроме того, необходимо учитывать задачи, обозначенные российским президентом Владимиром Путиным в ходе его Послания, продолжил Медведев. По его словам, необходимо и дальше работать над обновлением школ, больниц, дорог и других соцобъектов. Особое внимание уделено развитию нацпроекта «Комфортная городская среда». В рамках нее были отремонтированы более тысячи школ по всей стране. «Ежегодно расходуется порядка 60 миллиардов рублей. Мы обязательно должны программу продолжить, как и другие социальные программы», — подчеркнул председатель. Еще одна важная задача, которую поставил Путин — развитие и интеграция новых российских территорий. Президент поручил снизить для регионов долговую нагрузку за счет списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам и нарастить объемы инфраструктурных кредитов с 2025 года. Надо найти и наиболее эффективные подходы к использованию уже имеющихся ресурсов, чтобы это способствовало развитию регионов», — пояснил Медведев. Он также поручил врио секретаря Генсовета Владимиру Якушеву проработать отчет о реализации «Народной программы». Якушев уточнил, что в программу войдут новые партийные обязательства, направленные на улучшение жизни россиян. Владимир Якушев намекнул, что «Народная программа» партии «Единая Россия» обновится Фото: пресс-служба «Единой России» «Они остаются неизменными — выполнение всех социальных обязательств, развитие инфраструктуры регионов, повышение качества жизни в них. В последние два года особое внимание — достижению целей СВО, поддержке военнослужащих и их семей, развитию Донбасса и Новороссии. При работе над бюджетом вместе с Правительством партия исходит из полного финансирования этих обязательств», — заявил врио секретаря Генсовета Якушев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» совместно с правительством РФ начала работать над федеральным бюджетом на 2024—2027 годы. Традиционно в него войдут инициативы, связанные с обеспечением оборонной безопасности страны. Также большой акцент сделан на социальных программах. Об этом рассказал председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Депутаты партии принимают активное участие в разработке бюджета на следующие три года, с учетом своей «Народной программы». «Приоритеты остаются неизменными. Первоочередная задача — обеспечить обороноспособность и безопасность нашего государства, социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей. Естественно, и другие задачи тоже остаются исключительно важными и должны быть в поле зрения нашей партии. <…> Также выстроена эффективная система социальной поддержки. Наши социальные программы пользуются спросом. Успешной стала программа социального контракта. Благодаря ей сотни тысяч граждан ежегодно улучшают материальное положение, добиваются других целей. Ее финансирование в бюджете должно обязательно сохраниться», — рассказал Дмитрий Медведев в ходе заседания программной комиссии. Слова председателя партии приводятся на официальном сайте «Единой России». Медведев напомнил, что в России создан государственный фонд поддержки участников спецоперации на Украине и объемы его финансирования не должны измениться при формировании предстоящего бюджета на три года. При обсуждении бюджета также акцентировалось внимание на льготной семейной ипотеке и поддержке семей с детьми в целом. Меры поддержки такого характера не должны снижаться, уточнили в партии. Дмитрий Медведев добавил, что необходимо будет предусмотреть в бюджет выплату пособий для сотрудников из сферы образования и здравоохранения. «Отдельное внимание уделим бесплатному лекарственному обеспечению детей с орфанными (редкими) заболеваниями. В том числе — в рамках Фонда «Круг добра», уточнил он. При поддержке «Единой России» определены дополнительные средства на модернизацию здравоохранения — 2,5 миллиарда рублей. На строительство новых школ дополнительно направят 7,2 миллиарда рублей, а на развитие сельских территорий — 1,6 миллиарда рублей. Кроме того, необходимо учитывать задачи, обозначенные российским президентом Владимиром Путиным в ходе его Послания, продолжил Медведев. По его словам, необходимо и дальше работать над обновлением школ, больниц, дорог и других соцобъектов. Особое внимание уделено развитию нацпроекта «Комфортная городская среда». В рамках нее были отремонтированы более тысячи школ по всей стране. «Ежегодно расходуется порядка 60 миллиардов рублей. Мы обязательно должны программу продолжить, как и другие социальные программы», — подчеркнул председатель. Еще одна важная задача, которую поставил Путин — развитие и интеграция новых российских территорий. Президент поручил снизить для регионов долговую нагрузку за счет списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам и нарастить объемы инфраструктурных кредитов с 2025 года. Надо найти и наиболее эффективные подходы к использованию уже имеющихся ресурсов, чтобы это способствовало развитию регионов», — пояснил Медведев. Он также поручил врио секретаря Генсовета Владимиру Якушеву проработать отчет о реализации «Народной программы». Якушев уточнил, что в программу войдут новые партийные обязательства, направленные на улучшение жизни россиян. «Они остаются неизменными — выполнение всех социальных обязательств, развитие инфраструктуры регионов, повышение качества жизни в них. В последние два года особое внимание — достижению целей СВО, поддержке военнослужащих и их семей, развитию Донбасса и Новороссии. При работе над бюджетом вместе с Правительством партия исходит из полного финансирования этих обязательств», — заявил врио секретаря Генсовета Якушев.